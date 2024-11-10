Маркетплейсы массово обманывают с картами памяти. Отзывы и сертификаты — не ориентир

Пикабушник LightTool ради интереса купил на Ozon две карты памяти Kingston — на 1 ТБ и 32 ГБ. Он подозревал, что первая окажется фейковой и сильно удивился, когда выяснилось, что его обманули даже со второй.
Скриншот: Пикабу / LightTool
Сколько покупателей нарвались на эти фейки, неизвестно, но отзывов оставлено более шести тысяч, а средняя оценка составляет 4 балла. Высокие оценки ставят даже не боты, а обычные люди — те, кто вставил карту в устройство и увидел заявленный объём. Дело в том, что производителю ничего не стоит прописать любую ёмкость, однако данные перезаписываются по кругу и доступными остаются лишь те, что были записаны последними. Что примечательно, на странице товара указано, что имеется сертификат Россаккредитации, подтверждающий подлинность. Вероятно, продавец схитрил и предоставил в проверяющий орган настоящие карты памяти, а в продажу выпустил фейковые.