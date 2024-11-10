Маркетплейсы массово обманывают с картами памяти. Отзывы и сертификаты — не ориентир

Александр

Пикабушник LightTool ради интереса купил на Ozon две карты памяти Kingston — на 1 ТБ и 32 ГБ. Он подозревал, что первая окажется фейковой и сильно удивился, когда выяснилось, что его обманули даже со второй.

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Карта на 1 ТБ стоила 583 рубля, что нереально дёшево для такого объёма (обычно такие продаются за 10 тысяч). В реальности в ней оказалось всего 4 ГБ. 32-гигабайтная карта стоила около 400 рублей, что вполне соответствует нормальным аналогам с тем же объёмом памяти без обмана, но после проверки утилитой H2testw выяснилось, что на неё можно записать лишь 240 МБ.


Скриншот: Пикабу / LightTool

Сколько покупателей нарвались на эти фейки, неизвестно, но отзывов оставлено более шести тысяч, а средняя оценка составляет 4 балла. Высокие оценки ставят даже не боты, а обычные люди — те, кто вставил карту в устройство и увидел заявленный объём. Дело в том, что производителю ничего не стоит прописать любую ёмкость, однако данные перезаписываются по кругу и доступными остаются лишь те, что были записаны последними. Что примечательно, на странице товара указано, что имеется сертификат Россаккредитации, подтверждающий подлинность. Вероятно, продавец схитрил и предоставил в проверяющий орган настоящие карты памяти, а в продажу выпустил фейковые.
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Комментарии

tellurian
+2028
tellurian
Российским программистам объявлен бойкот в Open Source. Их предложения и патчи отклоняются только лишь потому, что они из России. Разработчик из «Яндекса» Ахтям Сакаев столкнулся с открытой дискриминацией по национальному признаку на GitHub (принадлежит Microsoft). Его запрос на внесение изменений в репозиторий был отклонен только лишь потому, что он россиянин. Об этом ему открыто заявили в комментариях.

Свой Pull Request Сакаев разместил на GitHub в начале октября 2024 г. Он провисел на рассмотрении больше месяца, и лишь 6 ноября 2024 г. запрос был отклонен и закрыт для дальнейшего обсуждения. В заявлении об отклонении запроса Сакаева по той лишь причине, что он из России (в его профиле на GitHub указано, что он работает в «Яндексе» и проживает в Санкт-Петербурге) говорится, что всему виной нынешние взгляды руководства Broadcom и это политика американской компании.
Нашел новость
Сегодня в 12:33
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Dmitriy
+1174
Dmitriy
Неудивительно, все площадки не контролируют продавцов ни разу, активно поддерживая фальсификат. Им то пофиг, процент свой имеют и норм
Сегодня в 17:44
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