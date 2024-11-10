Маркетплейсы массово обманывают с картами памяти. Отзывы и сертификаты — не ориентир



Пикабушник LightTool ради интереса Пикабушник LightTool ради интереса купил на Ozon две карты памяти Kingston — на 1 ТБ и 32 ГБ. Он подозревал, что первая окажется фейковой и сильно удивился, когда выяснилось, что его обманули даже со второй. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Карта на 1 ТБ стоила 583 рубля, что нереально дёшево для такого объёма (обычно такие продаются за 10 тысяч). В реальности в ней оказалось всего 4 ГБ. 32-гигабайтная карта стоила около 400 рублей, что вполне соответствует нормальным аналогам с тем же объёмом памяти без обмана, но после проверки утилитой H2testw выяснилось, что на неё можно записать лишь 240 МБ.Сколько покупателей нарвались на эти фейки, неизвестно, но отзывов оставлено более шести тысяч, а средняя оценка составляет 4 балла. Высокие оценки ставят даже не боты, а обычные люди — те, кто вставил карту в устройство и увидел заявленный объём. Дело в том, что производителю ничего не стоит прописать любую ёмкость, однако данные перезаписываются по кругу и доступными остаются лишь те, что были записаны последними. Что примечательно, на странице товара указано, что имеется сертификат Россаккредитации, подтверждающий подлинность. Вероятно, продавец схитрил и предоставил в проверяющий орган настоящие карты памяти, а в продажу выпустил фейковые.