Осенью этого года у Marshall вышли две новинки. Чуть ранее мы рассказывали о модели Motif A.N.C. с системой активного шумоподавления, а теперь настало время Minor III. Бренд Marshall демонстрирует на своем примере, что компактные TWS-вкладыши могут стать стильным аксессуаром, который внешне очень сильно выделяется на фоне конкурентов.
Комплектация и дизайнMarshall Minor III поставляются в традиционной коробке черного цвета. Комплектация вполне стандартная: наушники, зарядный футляр и провод USB-C. Наконец-то производители приходят к отказу от всякой бессмысленной макулатуры.
Форм-фактор футляра Marshall Minor III напоминает кейс AirPods второго поколения. Его отличительная особенность — отделка под кожу черного цвета. На фронтальной поверхности текстурированный логотип бренда и светодиод индикатора состояния.
На нижнем торце разместились кнопка сопряжения наушников с другими гаджетами и разъем питания USB-C. Сразу стоит отметить, что на спинке кейса имеются контакты для беспроводной зарядки. Футляр очень компактный и почти незаметен в кармане джинсов.
Крышка открывается с легким усилием, но не так, как у Motif A.N.C. Тем не менее, механизм Minor III ощущается добротно — скрипа и люфта я не заметил.
Внутри кейса наушники плотно удерживается магнитными креплениями. Они прошли тест на тряску и переворот «вверх ногами». Силуэт наушников внешне напоминает AirPods второго поколения, но этом сходство заканчивается. Они выполнены в тон футляра черного цвета, а на внешней стороне размещаются логотипы Marshall — заглавные буквы «М».
Ножки наушников умеренной длины и толщины, поэтому они не смотрятся нелепо в ушах. Отдельно стоит отметить рельефную насечку — смотрится круто, да и тактильно воспринимается необычно. Как минимум, такие наушники помогут выделиться из толпы с белыми затычками.
ЭргономикаМои уши очень капризно относятся к форм-фактору вкладышей. Они сделали исключение только для AirPods третьего поколения. А теперь еще и для Marshall Minor III.
Наушники очень легкие, в ушной раковине они сидят комфортно и надежно. Мне показалось, что дополнительную надежность посадке обеспечивает матовое покрытие. Во время длительного прослушивания Minor III в ушах почти не ощущаются, да и вообще всячески не дают о себе знать. Начиная с этого года комфортная посадка для меня один из самых важных показателей.
Впрочем, форм-фактор вкладышей — это компромисс. У такой конструкции напрочь отсутсвует пассивная шумоизоляция, а еще они, скорее всего, не подойдут для активных видов спорта. Все эти моменты стоит учитывать при покупке гаджета.
Функциональность
Управлять воспроизведением можно с помощью сенсорных поверхностей, которые размещены под логотипом. Marshall Minor III поддерживают простейшие жесты, такие как переключение треков, ответ на звонки, а также приостановка и возобновление воспроизведения с помощью тапов.
Поддержка голосовых помощников отсутствует, а еще наушников нет в фирменном приложении. Хорошо это или плохо, решать вам. Как мне показалось, в этом ничего необычного, поскольку у Minor III отсутствует система активного шумоподавления и режим прозрачности, а подкрутить эквалайзер можно в настройках приложения, в котором вы слушаете музыку.
Звучание
Звук Minor III сравню с AirPods 3, поскольку оба гаджета вышли в один год. На мой взгляд, по сравнению с вкладышами Apple наушники Marshall звучат суховато. Да, у них есть басы, но этого достаточно только для того, чтобы показать наличие в треке низкой частоты.
Наилучшим образом Marshall Minor III раскрываются в инструментальных жанрах, а вот с электронной музыкой мне не хватило ширины сцены. Я бы назвал звучание наушников универсальным — его хватит для непритязательного повседневного прослушивания музыки и подкастов. Чего-то большего ожидать от этого гаджета не стоит.
Несмотря на всё вышеперечисленное, у Marshall Minor III довольно чистый и детализированный звук, а вот запаса громкости мне не хватило. Не раз ловил себя на выходе за пределы 90 процентов.
Еще один важный момент, который стоит отметить — у Minor III конструкция открытого типа, а значит полное отсутсвие пассивной шумоизоляции. Вне помещения во время воспроизведения отчетливы слышны звуки улицы, в том числе хруст снега под ногами. С наибольшей вероятностью можно сказать, что на полной громкости ваша музыка отдаленно будет слышна попутчику в Сапсане.
Автономность
Производитель заявляет до 5 часов воспроизведения и до 25 вместе с кейсом. На деле этот показатель почти точь-в-точь соответствует заявленному. На 100-процентной зарядке наушникам не хватило 8 минут до 5 часов. Спишу это на прослушивание во время прогулки в морозную погоду.
На зарядку наушников и кейса от 0 до 100 процентов по проводу ушло чуть менее двух часов. В футляре 15 минут подзаряда обеспечивают полтора часа воспроизведения.
Технические характеристики
- Частотный диапазон: от 20 Гц до 20 кГц
- Кодеки: SBC, AptX
- Bluetooth: 5.2
- Защита: IPX4
- Драйверы: 12 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Вес: 44 г
- Гарантия: 1 год
Мнение
Marshall Minor III — стильный аксессуар и универсальный гаджет. В этой модели, на мой взгляд, у бренда на передний план вышел дизайн и его эксклюзивность. Наушники можно смело рекомендовать любителям форм-фактора вкладышей, которые делают акцент на прослушивание инструментальной музыки и подкастов. Всем остальными, скорее всего, может не хватить запаса громкости и насыщенности низких частот.
Также в преимущества стоит записать минималистичность функциональности, только звук и автономность. Стоимость наушников составляет 11 990 рублей, а это означает, что они могут стать достойным выбором для непритязательных слушателей, которым не менее важна простота в использовании — вставил наушники, нажал кнопку воспроизведения и растворился в треке.
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