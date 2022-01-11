



В начале этого года бренд Razer представил на выставке CES 2022 защитную маску Zephyr Pro с футуристичным дизайном. Как выяснилось, эта маска ни от чего не защищает.



На момент анонса заявлялось, что маска Zephyr Pro сертифицирована по стандарту N95 и может блокировать до 99% мельчайших частиц, включая пыль, вирусы и бактерии. Чуть позже выяснилось, что это не так, и компании пришлось разъяснить в твиттере, что маска не соответствует стандарту N95, поэтому её нельзя использовать в качестве средства индивидуальной защиты или как медицинское изделие.



8 января в блоге Razer была опубликована статья «Наука вокруг Razer Zephyr», в которой рассказано о том, какие тесты проводились с масками Zephyr и Zephyr Pro. 10 января из статьи были убраны упоминания о том, что эти маски соответствуют медицинскому стандарту N95, а также добавлено, что такой сертификации у них нет.



Аналогичная ситуация была с первой моделью маски Zephyr, показанной год назад на выставке CES 2021. Тогда компания заявляла, что встроенные в неё фильтры соответствуют сертификату N95, однако этот продукт так и не получил одобрения от регуляторов в США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Министерства здравоохранения, Центров по контролю и профилактике заболеваний и Управления по охране труда).







Zephyr Pro как защитная маска почти бесполезна, но выглядит как красивый геймерский аксессуар как будто напрямую из игр про пост-апокалипсис. Это устройство оснащено светодиодной подсветкой с настраиваемыми цветами и системой вентиляции, благодаря которой можно спокойно дышать при интенсивной ходьбе или беге, а через прозрачные элементы можно видеть мимику и эмоции человека, который носит эту маску.







