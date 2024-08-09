Айфоны россиян массово ломаются после посещения других стран. Что за магия?

Работник одной из московских мастерских по ремонту смартфонов R.Fon рассказал поучительную историю. К нему стали всё чаще приносить айфоны, у которых в какой-то момент отключается сотовая связь. Всех их объединяет одно — несколько месяцев назад они (вместе со своими владельцами) побывали в Турции, где на них была добавлена eSIM.
Дело в том, что приезжающим в Турцию необходимо регистрировать смартфоны, а если не сделать это в течение 120 дней, устройство блокируется. Блокировка происходит только в том случае, если на смартфон была добавлена eSIM местного оператора, в случае с физическими SIM-картами такого не происходит.
В современных телефонах помимо imei есть ещё идентификатор eID, он же серийный номер физической микросхемы eSIM на плате телефона и с iphone 11 стал программируемый, что позволяет сохранить электрическую симку даже после обнуления телефона. Благодаря этому программированию сотовый оператор может вносить свои изменения и таймеры, которые просто так уже не удаляются и остаются в этом телефоне даже после выезда из страны. Спустя 120 дней телефон блокируется по eID, отказывает eSIM и следом перестаёт определяться и физическая карточка.
Исправить эту проблему можно двумя способами, и все они дорогостоящие. Первый вариант — официальная регистрация смартфона у одного из турецких операторов за 36 тысяч лир (около 93 тысяч рублей). Второй — нужно нести смартфон в ремонт, где его разберут, чтобы впаять взятый с донора работающий чип вместо заблокированного (это обойдётся примерно в 20 тысяч рублей). С нового года власти Турции планируют поднять плату за регистрацию смартфона до 46 тысяч лир (120,5 тысяч рублей).
Аналогичная неприятность может произойти после посещения некоторых других стран (например, Вьетнам или Латинская Америка), но там регистрация смартфонов обходится дешевле (около 10 долларов через онлайн-сервисы).
Чтобы не получить окирпиченный iPhone после зарубежной поездки, нужно заранее узнать, требуется ли регистрация смартфона в той стране, куда вы планируете ехать. Стоит воздержаться от добавления eSIM местного оператора либо купить физическую SIM-карту, либо пользоваться связью российского операторе через роуминг.
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