серебристый металл и желтый Alcantara

черный металл и желтый Alcantara

черный металл и серый Alcantara







Гибридная система активного шумоподавления

Возможность проводного подключения

40-миллиметровые драйверы из Бериллия

Импеданс: 32 Ом

Поддержка AptX и SBC







Alcantara была выбрана компанией̆ Master & Dynamic, нью-йоркским брендом аудиотехники премиум-класса, и компанией Automobili Lamborghini для отделки эксклюзивной линейки наушников. В новой коллекции представлены беспроводные наушники MW65 с активным шумоподавлением, дизайн которых вдохновлен культовыми итальянскими суперкарами.Коллекция доступна в трех различных цветовых комбинациях:Беспроводные наушники MW65 с активной функцией шумоподавления предлагают два режима ANC, благодаря которым пользователи могут регулировать звук в соответствии с окружающим уровнем шума, время их автономной работы составляет до 24 часов.Alcantara зарекомендовала себя как производитель материала, наиболее востребованного в интерьере автомобилей. Однако в последние годы компания доказала универсальность своего продукта, в том числе путем развития в сфере бытовой электроники. Стоимость новой модели составляет 549 долларов.