Alcantara была выбрана компанией̆ Master & Dynamic, нью-йоркским брендом аудиотехники премиум-класса, и компанией Automobili Lamborghini для отделки эксклюзивной линейки наушников. В новой коллекции представлены беспроводные наушники MW65 с активным шумоподавлением, дизайн которых вдохновлен культовыми итальянскими суперкарами.
Коллекция доступна в трех различных цветовых комбинациях:
- серебристый металл и желтый Alcantara
- черный металл и желтый Alcantara
- черный металл и серый Alcantara
- Гибридная система активного шумоподавления
- Возможность проводного подключения
- 40-миллиметровые драйверы из Бериллия
- Импеданс: 32 Ом
- Поддержка AptX и SBC
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1. Авто не создано для езды на каждый день, спустя пару-тройку часов езды, офигеешь от "комфорта"
2. Высокая цена авто
3. Дорогие запчасти и непомерно высокая стоимость ремонта
4. Налог на роскошь
5. Низкое качество авто (собственно как и у большинства производителей)
6. Серьёзные проблемы с обслуживанием в РФ (например ту же Ferrari в России имеет право красить один дилер, с Ламбой не лучше дело обстоит)
7. КАСКО, ОСАГО и налог на авто порадуют не всех