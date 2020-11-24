MW65
Alcantara была выбрана компанией̆ Master & Dynamic, нью-йоркским брендом аудиотехники премиум-класса, и компанией Automobili Lamborghini для отделки эксклюзивной линейки наушников. В новой коллекции представлены беспроводные наушники MW65 с активным шумоподавлением, дизайн которых вдохновлен культовыми итальянскими суперкарами. 

MW65

Коллекция доступна в трех различных цветовых комбинациях:
  • серебристый металл и желтый Alcantara
  • черный металл и желтый Alcantara
  • черный металл и серый Alcantara
Беспроводные наушники MW65 с активной функцией шумоподавления предлагают два режима ANC, благодаря которым пользователи могут регулировать звук в соответствии с окружающим уровнем шума, время их автономной работы составляет до 24 часов. 
Технические характеристики:
  • Гибридная система активного шумоподавления
  • Возможность проводного подключения
  • 40-миллиметровые драйверы из Бериллия
  • Импеданс: 32 Ом
  • Поддержка AptX и SBC 
Alcantara зарекомендовала себя как производитель материала, наиболее востребованного в интерьере автомобилей. Однако в последние годы компания доказала универсальность своего продукта, в том числе путем развития в сфере бытовой электроники. Стоимость новой модели составляет 549 долларов.


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