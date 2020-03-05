



Компания Apple столкнулась с очередной проблемой, вызванной коронавирусом. В её магазины и сертифицированные ею мастерские значительно сократились поставки компонентов, которые необходимы для ремонта iPhone и других устройств.



По данным Bloomberg, Apple предупредила своих сотрудников о том, запчасти для iPhone будут в дефиците от двух недель до месяца. Из-за невозможности ремонта магазинам и мастерским рекомендовано выдавать клиентам на это время подменные смартфоны.



Нехватка компонентов для iPhone связана с тем, что выпускающие их заводы в Китае закрыты на карантин или работают не на полную мощность из-за нехватки рабочей силы. Это далеко не самая большая проблема для Apple: недавно компания предупредила инвесторов о том, что в текущем квартале из-за закрытия магазинов в Китае снизятся продажи iPhone. По слухам, Apple испытывает сложности с производством iPhone 11 и iPad Pro. В марте компания планировала представить новую модель недорого смартфона, но он, скорее всего, задержится. Кроме того, аналитики полагают, что новые флагманы Apple в этом году появятся не в сентябре, а ближе к концу года.







