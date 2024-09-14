Мать-природа, ты довольна? Apple убрала стикеры с яблочком из комплекта iPhone 16

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Портал 9to5Mac получил в своё распоряжение внутреннюю записку для сотрудников Apple Store, в которой говорится, что из коробок iPhone 16 и iPhone 16 Pro пропали наклейки с логотипом Apple.В заметке говорится, что сотрудники должны выдавать наклейки покупателям iPhone 16 только по запросу. Главное — не забыть. Если вы покупаете новый смартфон в одном из официальных Apple Store, попросите менеджера выдать вам стикер с надкусанным яблоком.Компания отмечает, что у сторонних розничных продавцов и партнёров-операторов таких наклеек не будет. При заказе онлайн вы их также не получите.Изменения являются частью стратегии Apple по достижению экологических целей и нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году. К слову, уже с февраля Apple продаёт гаджеты без стикеров. К ним относятся Apple Vision Pro, а также iPad Pro и iPad Air 2024 года.Ждём, когда айфоны начнут выдавать в крафт-пакетах.