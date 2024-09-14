Мать-природа, ты довольна? Apple убрала стикеры с яблочком из комплекта iPhone 16

Фархад
iPhone

Портал 9to5Mac получил в своё распоряжение внутреннюю записку для сотрудников Apple Store, в которой говорится, что из коробок iPhone 16 и iPhone 16 Pro пропали наклейки с логотипом Apple.

В заметке говорится, что сотрудники должны выдавать наклейки покупателям iPhone 16 только по запросу. Главное — не забыть. Если вы покупаете новый смартфон в одном из официальных Apple Store, попросите менеджера выдать вам стикер с надкусанным яблоком.

Компания отмечает, что у сторонних розничных продавцов и партнёров-операторов таких наклеек не будет. При заказе онлайн вы их также не получите.

Изменения являются частью стратегии Apple по достижению экологических целей и нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году. К слову, уже с февраля Apple продаёт гаджеты без стикеров. К ним относятся Apple Vision Pro, а также iPad Pro и iPad Air 2024 года.

Ждём, когда айфоны начнут выдавать в крафт-пакетах.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+159
acinatnas
Многие клеят на айфон эти стикеры ?
Сегодня в 12:37
#
Dmitriy
+1145
Dmitriy
Ну можно еще и коробку убрать, а то фигли... Хотя, если брать эти "экологические идеи" то во всём этом комплекте самое вредное — сама мобила... Боюсь скоро и ее класть не будут 🤣😂🤣
Сегодня в 13:27
#
Олег Воронин
+2378
Олег Воронин
Наконец-то эти сакральные наклейки уйдут в прошлое. На 100% бесполезный пластик, который никто никогда не использует. Кроме, разве что, владельцев Lada Priora...
Сегодня в 13:43
#
+281
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Клали бы в комплект какой нибудь базовый чехол. А то под предлогом заботы о природе может просто на развес девайсы по 1к зелени продавать. Хуле.
Сегодня в 14:21
#

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