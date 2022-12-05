McLaren представил электросамокат с впечатляющим дизайном





Бренд McLaren известен в основном по проектированию и производству гоночных автомобилей Формулы-1. На этот раз он решил отличиться и представил электрический самокат.



Модель называется Lavoie Series 1, весит всего 16,5 кг (что гораздо меньше, чем у большинства подобных устройств) и может складываться пополам для удобства хранения или перевозки. Рама выполнена из магниевого сплава, который прочнее и легче алюминия и, тем более, стали, широко применяющихся в производстве рам для недорогих самокатов.







Электросамокат рассчитан на 50 км езды без подзарядки, колёса специально спроектированы так, чтобы гасить вибрацию от дороги и смягчать прыжки на небольших ухабах. В рулевой стойке встроен светодиодный фонарь треугольной формы, а на заднем крыле размещена красная фара для обеспечения безопасности на дороге. С помощью специального приложения можно в любой момент узнать местоположение электросамоката по встроенному в него GPS-модулю, а в случае его пропажи активируется звуковая сигнализация.



В конструкции Lavoie Series 1 применяется технология Flowfold, которая позволяет складывать корпус за несколько секунд нажатием всего одной кнопки. Подобное решение применяется в гоночных болидах. Размещённый на руле экран может служить в качестве навигатора с визуальными подсказками в процессе вождения. Встроенный аккумулятор полностью восполняет заряд всего за два часа.







McLaren планирует выпустить эту модель в продажу в 2023 году. Тогда же будет объявлена стоимость, но вряд ли стоит рассчитывать на цену ниже 1000 долларов.

