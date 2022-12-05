McLaren Электросамокаты

McLaren представил электросамокат с впечатляющим дизайном

Александр



Бренд McLaren известен в основном по проектированию и производству гоночных автомобилей Формулы-1. На этот раз он решил отличиться и представил электрический самокат.

Модель называется Lavoie Series 1, весит всего 16,5 кг (что гораздо меньше, чем у большинства подобных устройств) и может складываться пополам для удобства хранения или перевозки. Рама выполнена из магниевого сплава, который прочнее и легче алюминия и, тем более, стали, широко применяющихся в производстве рам для недорогих самокатов.



Электросамокат рассчитан на 50 км езды без подзарядки, колёса специально спроектированы так, чтобы гасить вибрацию от дороги и смягчать прыжки на небольших ухабах. В рулевой стойке встроен светодиодный фонарь треугольной формы, а на заднем крыле размещена красная фара для обеспечения безопасности на дороге. С помощью специального приложения можно в любой момент узнать местоположение электросамоката по встроенному в него GPS-модулю, а в случае его пропажи активируется звуковая сигнализация.

В конструкции Lavoie Series 1 применяется технология Flowfold, которая позволяет складывать корпус за несколько секунд нажатием всего одной кнопки. Подобное решение применяется в гоночных болидах. Размещённый на руле экран может служить в качестве навигатора с визуальными подсказками в процессе вождения. Встроенный аккумулятор полностью восполняет заряд всего за два часа.



McLaren планирует выпустить эту модель в продажу в 2023 году. Тогда же будет объявлена стоимость, но вряд ли стоит рассчитывать на цену ниже 1000 долларов.

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Источник:
Tech Cult
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Комментарии

+24
NYX
Что такое штукарь $ для самоката? Тем более для макларен? Цена будет исчисляться в тысячи
46 минут назад
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+4131
Gabriel
Что не пытайся создать получается самокат от xiaomi )))
Разве что механизм складывания интересный.
42 минуты назад
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