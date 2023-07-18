McLaren выпустил автомобиль за 360 млн рублей. Что в нём особенного?

Автомобильный концерн McLaren представил на выставке Goodwood Festival of Speed гоночный автомобиль Solus GT. Эта модель примечательна тем, что до сих пор существовала лишь в виртуальном варианте — в 2017 году её добавили в игру Gran Turismo Sport.Обычно в игры переносят реально существующие автомобили, но тут произошла обратная ситуация — машина создавалась по виртуальному концепту. McLaren собрал 25 экземпляров и продал их по предзаказу, стоимость каждого составила 4 миллиона долларов США (около 360 миллионов рублей).





Автомобиль действительно получился выдающимся, ничуть не хуже своего прототипа из игры. Он весит около тонны, оснащён двигателем объёмом 5,2 литра с частотой вращения до 10 тысяч оборотов в минуту, достигает мощности 829 лошадиных сил при вращающем моменте 650 Нм, разгоняется до 100 км/ч приблизительно за 2,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 320 км/ч.





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Это один из самых быстрых гоночных автомобилей в мире. Его возможности были продемонстрированы в заезде, где он обогнал 862-сильный кастомный карбоновый универсал Subaru GL Family Huckster, разогнавшись к финишной линии больше чем он почти на 20 км/ч.