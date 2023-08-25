Мечта геймера: выпущен стол со встроенным компьютером и монитором

Финская компания Unevn выпустила игровой стол Base. Он предназначен для геймеров, которые часто куда-нибудь перемещаются и хотят, чтобы у них всегда при себе был компьютер и привычное место.
В стол встроена топовая компьютерная начинка, которую видно сквозь стекло в столешнице. Также предусмотрено место для хранения монитора и периферии. Столешница откидывается с двух сторон, в сам стол складной и удобен для переноски. Он весит 27 кг вместе с компьютером и периферией. В разложенном состоянии его ширина составляет 114 см, глубина 68 см.
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