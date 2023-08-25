Мечта геймера: выпущен стол со встроенным компьютером и монитором

Александр


Финская компания Unevn выпустила игровой стол Base. Он предназначен для геймеров, которые часто куда-нибудь перемещаются и хотят, чтобы у них всегда при себе был компьютер и привычное место.

В стол встроена топовая компьютерная начинка, которую видно сквозь стекло в столешнице. Также предусмотрено место для хранения монитора и периферии. Столешница откидывается с двух сторон, в сам стол складной и удобен для переноски. Он весит 27 кг вместе с компьютером и периферией. В разложенном состоянии его ширина составляет 114 см, глубина 68 см.
Покупатель можно выбрать конфигурацию компьютера, который встроен в этот стол. В топовом варианте это процессор Ryzen 7 7800X3D, видеокарта RTX 4070 Ti, 32 ГБ ОЗУ DDR5, накопитель SSD M.2 на 1 ТБ и 27-дюймовый монитор с частотой обновления 165 Гц. Цена начинается от 1290 евро и достигает 4049 евро (от 130 до 410 тысяч рублей).

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