MediaTek Helio G95







Компания MediaTek представила процессор Helio G95. Он предназначен для использования в игровых смартфонах средней ценовой категории без поддержки сетей 5G.По своим характеристикам Helio G95 очень близок к Snapdragon 732G и почти полностью повторяет выпущенный ранее чип Helio G90T. Единственное отличие Helio G95 от Helio G90T — разгон видеопроцессора ARM Mali G76 3EEMC4 на 100 МГц — до 900 МГц. В остальном новый процессор в точности повторяет уже выпущенный.В основу Helio G95 легла 12-нанометровая архитектура и 8 ядер: два Cortex-A76 с тактовой частотой 2,05 ГГц и шесть Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц. Поддерживается до двух модулей оперативной памяти стандарта LPDDR4x с тактовой частотой 2133 МГц и объемом 10 ГБ, а также файловое хранилище стандарта eMMC 5.1 или UFS 2.1.Что касается возможностей обработки фото и видео, у Helio G95 с этим всё хорошо, хотя и без особых изысков. Процессор способен работать с 64-мегапиксельными снимками, захваченными многомодульной камерой и с 4K-видео с частотой развёртки 30 кадров в секунду. Поддерживаются экраны с разрешением до 2520×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.Среди поддерживаемых стандартов беспроводной связи — 4G, VoLTE, ViLTE, VoWifi, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GNSS (Beidou, Galileo, Glonass, GPS) и FM.Первым смартфоном с процессором Helio G95 должен стать realme 7, выпуск которого состоится 3 сентября в Индии. В сентябре также начнут появляться недорогие смартфоны с «игровым» процессором Snapdragon 732G.