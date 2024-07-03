Мегакар Koenigsegg Jesko установил новый мировой рекорд в самом экстремальном тесте скорости

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

2017 — Bugatti Chiron — 42 с;

2017 — Koenigsegg Agera — 37,28 с;

2019 — Koenigsegg Regera — 31,49 с;

2023 — Rimac Nevera — 29,94 с;

2023 — Koenigsegg Regera — 28,81 с;

2024 — Koenigsegg Jesko Absolut — 27,83.

Шведский производитель люксовых автомобилей Koenigsegg побил свой же рекорд по времени разгона от 0 до 400 км/ч с последующим торможением. Теперь самым быстрым серийным мегакаром в мире считается Jesko Absolut.Впервые такой челлендж предложила компания Bugatti, когда выпускала свой гиперкар Chiron в 2017 году. Идея проста: нужно стартовать с места, разогнаться до 400 км/ч, затем сразу остановиться. Чем быстрее справится автомобиль, тем он круче.По сравнению с обычным гоночным треком, это не столько испытание для водителя, сколько самая жёсткая проверка работы систем контроля тяги, устойчивости и антиблокировочной системы автомобиля.Первый рекорд 0-400-0 км/ч принадлежит Bugatti. Он составил 42 секунды. Однако в том же году звание самого быстрого гиперкара в таком заезде перешло Koenigsegg. Суперкар Koenigsegg Agera справился быстрее Bugatti Chiron на пять секунд, а результат составил 37,28 секунды. За этим последовали и другие рекорды Koenigsegg.Вот краткая история рекордов скорости по схеме 0-400-0 км/ч:Koenigsegg Jesko Absolut оснащён 5-литровым мотором V8 c девятиступенчатой коробкой-роботом. Заявленная мощность двигателя — 1625 л.с, а максимальная скорость — 531 км/ч. Все 125 автомобилей Koenigsegg Jesko были проданы моментально после анонса по цене от $2,9 млн до $4 млн.