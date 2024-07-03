Мегакар Koenigsegg Jesko установил новый мировой рекорд в самом экстремальном тесте скорости

Фархад
Koenigsegg

Шведский производитель люксовых автомобилей Koenigsegg побил свой же рекорд по времени разгона от 0 до 400 км/ч с последующим торможением. Теперь самым быстрым серийным мегакаром в мире считается Jesko Absolut.

Впервые такой челлендж предложила компания Bugatti, когда выпускала свой гиперкар Chiron в 2017 году. Идея проста: нужно стартовать с места, разогнаться до 400 км/ч, затем сразу остановиться. Чем быстрее справится автомобиль, тем он круче.

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По сравнению с обычным гоночным треком, это не столько испытание для водителя, сколько самая жёсткая проверка работы систем контроля тяги, устойчивости и антиблокировочной системы автомобиля.

Первый рекорд 0-400-0 км/ч принадлежит Bugatti. Он составил 42 секунды. Однако в том же году звание самого быстрого гиперкара в таком заезде перешло Koenigsegg. Суперкар Koenigsegg Agera справился быстрее Bugatti Chiron на пять секунд, а результат составил 37,28 секунды. За этим последовали и другие рекорды Koenigsegg.

Koenigsegg

Вот краткая история рекордов скорости по схеме 0-400-0 км/ч:
  • 2017 — Bugatti Chiron — 42 с;
  • 2017 — Koenigsegg Agera — 37,28 с;
  • 2019 — Koenigsegg Regera — 31,49 с;
  • 2023 — Rimac Nevera — 29,94 с;
  • 2023 — Koenigsegg Regera — 28,81 с;
  • 2024 — Koenigsegg Jesko Absolut — 27,83.



Koenigsegg Jesko Absolut оснащён 5-литровым мотором V8 c девятиступенчатой коробкой-роботом. Заявленная мощность двигателя — 1625 л.с, а максимальная скорость — 531 км/ч. Все 125 автомобилей Koenigsegg Jesko были проданы моментально после анонса по цене от $2,9 млн до $4 млн.
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Источник:
New Altas
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Комментарии

tellurian
+1507
tellurian
И стоят эти авто в гаражах как экспонаты.
Мало кто на них ездит. По сути это коллекционные машины.
Сегодня в 14:17
#
tellurian
+1507
tellurian tellurian
Да и после одной поездки там столько всего проверять и делать нужно. Обслуживание машины стоит очень много.
Читал про Бугатти давно когда-то. Тут думаю ещё дороже стоить будет. Да и мест для этого не так много.
Сегодня в 14:54
#
tellurian
+1507
tellurian Вася Вотафаков
2-3% от стоимости или 1-2%, думаю 🤔 . Тут думаю будут спец условия.
Сегодня в 15:52
#
EDD
+378
EDD tellurian
У этих гиперкаров одна задача — ставить рекорды. Никто, в здравом уме, на такой ездить не будет.
43 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5867
Вася Вотафаков
Норм тачила за хлебушком ездить. А вот на рыбалку уже не поедешь. Фаркопа нет, лодку некуда цеплять 😄
Сегодня в 15:13
#
EDD
+378
EDD
И кстати, шеф-дизайнером многих суперкаров, является выходец из России, Александр Селипанов.
37 минут назад
#