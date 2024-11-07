«Мегамаркет» выставляет айфоны за полцены, а отдавать не хочет. Ушлый покупатель решил разобраться

Пикабушник bitwow клюнул на предложение «Мегамаркета» приобрести iPhone 15 Pro Max с 256 ГБ памяти за 52,5 тысячи рублей. Обычно эта модель в такой конфигурации стоит как минимум вдвое дороже. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

bitwow оформил покупку, но заказ был отменён, а деньги вернулись к нему на карту. Разборки с поддержкой не принесли результата, консультанты заявляли, что товар закончился, поскольку остатков было больше, чем желающих приобрести устройство.Странным образом на той же странице товара айфон продолжал продаваться по прежней цене, и bitwow снова оформил заказ. Он был отменён, деньги опять вернулись, а поддержка продолжала настаивать на том, что товар закончился.bitwow заглянул в электронную почту и в разделе со спамом увидел письмо от продавца со ссылкой на оплату. Это известная мошенническая схема: жулики выставляют на маркетплейсах товары по сильно заниженным ценам, отменяют заказы, а затем связываются с покупателями напрямую и под разными предлогами крадут их деньги.Выяснилось, что жалобы на отмену покупки этого айфона публикуются на протяжении нескольких месяцев, то есть «Мегамаркет» не убирает страницу товара и тем самым, вероятно, позволяет злоумышленникам зарабатывать, передавая им контактные потенциальных покупателей.Примечательно, что продавцом айфона в чеке было указано ООО «Маркетплейс» (это владелец «Мегамаркета»), а поставщиком ИП Бойко А.П. bitwow поискал информацию об этом человеке и выяснил, что он владеет фабрикой декора и занимается деревянными изделиями. Из этого можно сделать вывод, что жулики использовали чужие реквизиты для регистрации продавца на «Мегамаркете», а сотрудники маркетплейса не проверили действительность предоставленных сведений.Недавно bitwow направил «Мегамаркету» досудебную претензию с требованием продать айфон по обозначенной цене. Судебная практика в таких случаях обычно складывается в пользу покупателей (особенно — когда есть чек, подтверждающий покупку), так что есть большая вероятность, что суд обяжет «Мегамаркет» продать товар по той цене, которую выставили жулики для привлечения внимания. Мы следим за этим кейсом и расскажем, чем он закончится.