«Мегамаркет» за копейки продал телевизор, который стоит 2 миллиона рублей. Так больно он ещё не ошибался!

Александр


Пикабушник allion20 умудрился приобрести на «Мегамаркете» 115-дюймовый телевизор TCL за 6199 рублей. Его обычная цена — около двух миллионов.

Вероятно, allion20 воспользовался ошибкой, которая закралась в карточку товара. Продавцом был «М.Видео» — довольно солидная сеть, которая вряд ли бы стала ставить такую цену лишь для привлечения внимания. Само собой, продавец отменил заказ и вернул оплату, но у покупателя никуда не пропало желание получить товар за те деньги, что он заплатил.

allion20 обратился к «Мегамаркету» и «М.Видео», везде ему ответили, что телевизора нет в наличии. На самом деле он там есть — причём в том самом магазине, откуда нужно было забирать этот товар самовывозом. Настойчивый покупатель составил досудебное требование и направил его маркетплейсу и продавцу. Теперь он ждёт, что они решат.



Исходя из судебной практики, для «М.Видео» будет менее затратно продать этот телевизор покупателю за 6199 рублей (то есть фактически подарить), поскольку в случае судебного разбирательства организация рискует потерять гораздо больше двух миллионов рублей. Ей придётся оплатить пошлину, судебные издержки, компенсацию морального вреда, пени и штраф в половину отсуженной суммы.

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Комментарии

razzzor
+26
razzzor
Побреют его скорее всего
2 минуты назад
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