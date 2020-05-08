Компания Meizu официально представила новую версию своей фирменной оболочки — Flyme 8.1. Апдейт получат десять существующих моделей смартфонов Meizu, и он будет изначально установлен на два свежих флагмана Meizu 17 и Meizu 17 Pro.
Смартфоны, которые обновятся до Flyme 8.1:
- Meizu 16T
- Meizu 16S Pro
- Meizu 16S
- Meizu 16th
- Meizu 16th Plus
- Meizu 16Xs
- Meizu Note 9
- Meizu X8
- Meizu Note 8
- Meizu 16X
Flyme 8.1 содержит более трёхсот различных улучшений, нововведений и оптимизаций, в том числе улучшенный голосовой помощник Aicy (актуальный, правда, только для Китая), поддержку искусственного интеллекта, увеличение производительности в играх и более совершенный режим многооконности. Кроме того, в этой оболочке реализован движок OneMind 4.0 AI, который работает на треть производительнее, чем OneMind 3.5, а все фирменные приложения Meizu получили поддержку тёмной темы оформления.
Китайские пользователи могут записаться на бета-тестирование Flyme 8.1 с сегодняшнего дня по 15 мая. Когда этот апдейт будет выпущен и доберётся до российских пользователей, неизвестно.
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