Flyme 8.1

Компания Meizu официально представила новую версию своей фирменной оболочки — Flyme 8.1. Апдейт получат десять существующих моделей смартфонов Meizu, и он будет изначально установлен на два свежих флагмана Meizu 17 и Meizu 17 Pro.

Смартфоны, которые обновятся до Flyme 8.1:

  • Meizu 16T
  • Meizu 16S Pro
  • Meizu 16S
  • Meizu 16th
  • Meizu 16th Plus
  • Meizu 16Xs
  • Meizu Note 9
  • Meizu X8
  • Meizu Note 8
  • Meizu 16X


Flyme 8.1 содержит более трёхсот различных улучшений, нововведений и оптимизаций, в том числе улучшенный голосовой помощник Aicy (актуальный, правда, только для Китая), поддержку искусственного интеллекта, увеличение производительности в играх и более совершенный режим многооконности. Кроме того, в этой оболочке реализован движок OneMind 4.0 AI, который работает на треть производительнее, чем OneMind 3.5, а все фирменные приложения Meizu получили поддержку тёмной темы оформления.

Китайские пользователи могут записаться на бета-тестирование Flyme 8.1 с сегодняшнего дня по 15 мая. Когда этот апдейт будет выпущен и доберётся до российских пользователей, неизвестно.


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