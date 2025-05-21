Meizu вернулась! Выпущены новые смартфоны, AR-очки и умное кольцо с ИИ

Александр


Meizu официально объявила о возвращении на глобальный рынок, представив линейку из пяти смартфонов, очков дополненной реальности и смарт-кольца. Компания сделала ставку на стратегию All in AI, интегрируя искусственный интеллект во все устройства. Флагманом анонса стал смартфон Meizu Note 22 Pro 5G с процессором Snapdragon 7s Gen 3, защитой IP68 и батареей 6200 мА·ч, а ключевой упор сделан на доступные модели, призванные завоевать массовый сегмент.

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Смартфоны

Meizu Mblu 22

 — Экран 6,79", разрешение  HD+, частота обновления до 90 Гц
 — 8-ядерный процессор
 — От 4 до 12 ГБ ОЗУ
 — Камера: f/1.8
 — Аккумулятор 5000 мА·ч
 — Особенности: виртуальное расширение ОЗУ, защита IP54
 — Цена: от 79 до 89 долларов

Meizu Mblu 22 Pro

 — Экран 6,79", разрешение Full HD+, частота обновления до 120 Гц
 — Процессор MediaTek Helio G81
 — 8 или 16 ГБ ОЗУ
 — Камеры 50 + 2 Мп 
 — Аккумулятор 5000 мА·ч
 — Особенности: ударопрочный корпус Titan Shield
 — Цена: от 99 до 129 долларов



Meizu Note 22

 — Экран 6,78", технология AMOLED, разрешение Full HD+, частота обновления до 120 Гц
 — Процессор MediaTek Helio G99
 — 8 или 16 ГБ ОЗУ 
 — Камеры 108 + 8 + 2 Мп
 — Аккумулятор 5000 мА·ч (зарядка 40 Вт)
 — До 1 ТБ встроенной памяти
 — Особенности: защита IP54, 4 цветовых варианта корпуса
 — Цена: от 179 до 299 долларов

Meizu Note 22 5G

 — Экран 6,78", технология LCD, разрешение Full HD+, частота обновления до 120 Гц
 — Процессор MediaTek Helio G99
 — До 24 ГБ ОЗУ
 — Камера 50 Мп
 — Аккумулятор 6600 мА·ч (зарядка 40 Вт)
 — Особенности: дизайн в стиле китайской архитектуры, защита IP65, работа до 48 дней в режиме ожидания
 — Цена: от 169 до 229 долларов

Meizu Note 22 Pro 5G

 — Экран 6,78", разрешение 1.5K, частота обновления до 144 Гц
 — Процессор Snapdragon 7s Gen 3
 — От 16 до 28 ГБ ОЗУ
 — Камера 50 Мп
 — Аккумулятор 6200 мА·ч (зарядка 80 Вт)
 — Особенности: защита IP68, выдерживает падение с высоты до 1,8 м, 3 цветовых варианта корпуса
 — Цена: от 299 до 369 долларов

StarV View



Очки дополненной реальности StarV View весом 74 г имитируют экран диагональю 188 дюймов с частотой 120 Гц и яркостью 700 кд/м². Устройство поддерживает регулировку диоптрий до 600°, шумоподавление и управление смарт-кольцом. Благодаря эргономичному дизайну их можно носить часами, а встроенные микрофоны позволяют принимать звонки.

StarV Ring2



Умное кольцо StarV Ring2 отслеживает сон, уровень стресса, кислород в крови и даже риск гипергликемии. Защищённое по стандарту IP68 керамическое устройство работает до 15 дней без подзарядки и синхронизируется со смартфонами Meizu. Оно также управляет AR-очками и фитнес-трекерами через ОС Flyme, делая экосистему Meizu единой платформой для развлечений и отслеживания параметров здоровья.

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Комментарии

+75
arnikrock
Банально банальностью.
2 часа назад в 17:42
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