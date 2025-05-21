Meizu вернулась! Выпущены новые смартфоны, AR-очки и умное кольцо с ИИ

Meizu официально объявила о возвращении на глобальный рынок, представив линейку из пяти смартфонов, очков дополненной реальности и смарт-кольца. Компания сделала ставку на стратегию All in AI, интегрируя искусственный интеллект во все устройства. Флагманом анонса стал смартфон Meizu Note 22 Pro 5G с процессором Snapdragon 7s Gen 3, защитой IP68 и батареей 6200 мА·ч, а ключевой упор сделан на доступные модели, призванные завоевать массовый сегмент.
Meizu Mblu 22
— Экран 6,79", разрешение HD+, частота обновления до 90 Гц
— 8-ядерный процессор
— От 4 до 12 ГБ ОЗУ
— Камера: f/1.8
— Аккумулятор 5000 мА·ч
— Особенности: виртуальное расширение ОЗУ, защита IP54
— Цена: от 79 до 89 долларов
Meizu Mblu 22 Pro
— Экран 6,79", разрешение Full HD+, частота обновления до 120 Гц
— Процессор MediaTek Helio G81
— 8 или 16 ГБ ОЗУ
— Камеры 50 + 2 Мп
— Аккумулятор 5000 мА·ч
— Особенности: ударопрочный корпус Titan Shield
— Цена: от 99 до 129 долларов
Meizu Note 22
— Экран 6,78", технология AMOLED, разрешение Full HD+, частота обновления до 120 Гц
— Процессор MediaTek Helio G99
— 8 или 16 ГБ ОЗУ
— Камеры 108 + 8 + 2 Мп
— Аккумулятор 5000 мА·ч (зарядка 40 Вт)
— До 1 ТБ встроенной памяти
— Особенности: защита IP54, 4 цветовых варианта корпуса
— Цена: от 179 до 299 долларов
Meizu Note 22 5G
— Экран 6,78", технология LCD, разрешение Full HD+, частота обновления до 120 Гц
— Процессор MediaTek Helio G99
— До 24 ГБ ОЗУ
— Камера 50 Мп
— Аккумулятор 6600 мА·ч (зарядка 40 Вт)
— Особенности: дизайн в стиле китайской архитектуры, защита IP65, работа до 48 дней в режиме ожидания
— Цена: от 169 до 229 долларов
Meizu Note 22 Pro 5G
— Экран 6,78", разрешение 1.5K, частота обновления до 144 Гц
— Процессор Snapdragon 7s Gen 3
— От 16 до 28 ГБ ОЗУ
— Камера 50 Мп
— Аккумулятор 6200 мА·ч (зарядка 80 Вт)
— Особенности: защита IP68, выдерживает падение с высоты до 1,8 м, 3 цветовых варианта корпуса
— Цена: от 299 до 369 долларов
StarV View
Очки дополненной реальности StarV View весом 74 г имитируют экран диагональю 188 дюймов с частотой 120 Гц и яркостью 700 кд/м². Устройство поддерживает регулировку диоптрий до 600°, шумоподавление и управление смарт-кольцом. Благодаря эргономичному дизайну их можно носить часами, а встроенные микрофоны позволяют принимать звонки.
StarV Ring2
Умное кольцо StarV Ring2 отслеживает сон, уровень стресса, кислород в крови и даже риск гипергликемии. Защищённое по стандарту IP68 керамическое устройство работает до 15 дней без подзарядки и синхронизируется со смартфонами Meizu. Оно также управляет AR-очками и фитнес-трекерами через ОС Flyme, делая экосистему Meizu единой платформой для развлечений и отслеживания параметров здоровья.