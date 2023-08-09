Меня бесит: 7 причин из-за которых хочется забыть iPhone и купить Android

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Около года назад я пересел с Android-смартфонов на iPhone. Меня до сих пор радует плавность и стабильность работы iOS и многие фишки системы от которых будет сложно отказаться. Но есть и такие решения, понять которые я просто не могу. В такие моменты хочется со свехзвуковой скоростью швырнуть смартфон в форточку и вернуться к конкурентам.
В прошлый раз Георгий Лямин рассказал, почему у него так печет от использования ранних моделей наушников Apple. Теперь я, пролетая на реактивной тяге, перехватываю эстафету и выскажу все, что думаю об использовании главного устройства компании.
КлавиатураПожалуй, это наиболее важный элемент к которому мы обращаемся, пользуясь смартфоном. Нажатия мгновенные и точные, тут вопросов нет, а виртуальный тачпад на удержание пробела вещь созданная гением. Но когда дело доходит до набора чисел или вставки запятой, создается впечатление, что разработчики специально издеваются над пользователем.
В тот момент как оба эти элемента на андроидах вынесены на общую клавиатуру, Apple заставляет открывать меню чисел и символов, а после набора выходить из него. Только после этого можно продолжить набирать текст. Да, туже клавишу можно зажать пальцем, провести до символа и отпустить. Это не решение, это костыли! Которые ты носишь с собой каждый день.
Можно понять, что во времена 5-дюймовых смартфонов так можно было экономить место на экране. Сейчас 2023 год, а дисплеи вот-вот догонят размерами книгу. Может уже пора подумать о шаге вперед и немного о пользователях? Причем одна треть клавиатуры практически пуста, снизу находятся только мало кому нужный голосовой ввод и сменя языка, который вполне можно пристроить. Так никак нельзя, да?
Регулировка громкости
Еще одна головная боль, логику которой понять сложно. Чтобы регулировать громкость звонка и уведомлений качелькой, нужно копаться в настройках звука и активировать эту опцию отдельно. А что если мне важны уведомления, но я не хочу слышать входящие вызовы? Нет, тебе важно все сразу, думают в Apple. Как отрегулировать громкость будильника, чтобы не словить с утра паническую атаку, а ночью не просыпаться от уведомлений — еще один отдельный квест перед сном. Выход: опустить шторку, включить режим не беспокоить, поднять шторку и выставить параметр качелькой.
ЖестыБудучи владельцем Android я был дико рад, когда кнопки управления сменились с механических на виртуальные, а потом получили альтернативу в виде жестов. Но Apple и тут добавила эксклюзивности в колеса юзабельности. Чтобы сделать свайп «назад», нужно срочно отрастить большой палец правой руки, чтобы дотягиваться до противоположной стороны экрана. Полноценно управлять одной рукой смартфоном практически невозможно. А если дотянуться, то высока вероятность, что устройство променяет вас на свидание с асфальтом. Может на то и расчет?
Будильник
Многие задаются вопросом, а как в iPhone настроить плавное нарастание звука будильника? На самом деле все просто. Никак! Сигнал будет резкий, как ваш утренний сердечный приступ, а любой рингтон из списка придаст заряд ненависти на весь день. Для фанатов плясок с бубном есть специальные настройки в режиме «Сон/пробуждение», но за это время можно добежать до ближайшего магазина и купить смартфон на Android, у которого с настройками все не через яблоко.
Фото-квест
Если вам нужно скинуть фото из памяти смартфона на ПК, то делайте это сразу. Так вы легко найдете снимки в последней папке (но это неточно). Забыли? Добро пожаловать в клуб юного путешественника, ведомого философией глубинного поиска. В проводнике могут отображаться десятки папок с рандомным названием. Где искать нужный кадр, одному Куку известно. Я давно забыл об это возможности и перекидываю все через мессенджеры. Так спокойнее.
Геопозиция
А если быть точнее ее активация. Я ею не пользуюсь из соображений автономности, но в Apple считают что должен, причем постоянно. Поэтому они спрятали ее в такой дальний угол, что проще забить и накрутить себе шапочек из фольги на год вперед. Чтобы каждый раз не шариться по настройкам, я нашел команду, которая открывает опцию в один тап. Логика Apple: хочешь сделать хорошо, делай это сам!
Очистка кэшаПоследний пункт не так важен до определенного времени. Соглашусь, что памяти в смартфонах сейчас достаточно, чтобы не задумываться о свободном месте долгие месяцы. Но если все же случилось так, что место заканчивается, то готовьтесь открывать каждое приложение и удалять кэш вручную. Ну а зачем нам удобный список, где можно увидеть приложение, которое больше всего забивает память? Правильно, незачем. Мы что, Android какой-то?!
Итог
Не буду отрицать, Apple создают хорошую и качественную технику. Ей приятно пользоваться если опыт пользование не один год. Однако гибкой «яблочную» веру назвать сложно. Будем надеяться, что когда-нибудь «купертиновцы» повернуться лицом ко всем пользователям и от этого никто не проиграет.