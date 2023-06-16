Mercedes-Benz Vision One-Eleven — экспериментальный электромобиль с дополненной реальностью

Компания Mercedes Benz решила вернуться к многострадальной серии автомобилей С111. Известно, что в период с 1969 по 1979 было создано около двух десятков крайне смелых концептов, но ни один из них не дошёл до серийного производства.
На этой неделе компания Mercedes Benz представила продолжение серии C111 — электромобиль Vision One-Eleven. Этот суперкар обладает визуальными сходствами с купе семидесятых годов, включая форму воздухозаборников и открывающиеся вверх двери, однако в нём нашли применение современные технологии.
Самое интересное в новом концепте — технологии. Vsion One-Eleven оснащен двумя тяговыми электромоторами нового поколения с осевым магнитным потоком. Такие двигатели разрабатывает и производит великобританская фирма Yasa, которую компания Mercedes Benz выкупила в 2021 году. Новый двигатель компактнее и легче традиционного электромотора схожей мощности. Салон выполнен в минималистическом стиле с матричным дисплеем во всю ширину передней панели и сенсорным экраном посередине. Управление осуществляется с помощью штурвала, а подушки сидений отформованы в обшивке салона, причём можно регулировать только наклон спинок.
Водителю предлагается использовать AR-гарнитуру Magic Leap 2, благодаря которой салон электромобиля наполняется дополнительными виртуальными элементами. Можно увидеть трёхмерную карту местности вместо обычного навигатора, крупные указатели вместо мелкого текста и кнопки для запуска различных приложений и функций.
Пока неизвестно, собирается ли Mercedes Benz запускать серийное производство Vision One-Eleven. Даже если это и случится, такой суперкар будет стоить очень дорого.