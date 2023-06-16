Mercedes-Benz Vision One-Eleven — экспериментальный электромобиль с дополненной реальностью

Компания Mercedes Benz решила вернуться к многострадальной серии автомобилей С111. Известно, что в период с 1969 по 1979 было создано около двух десятков крайне смелых концептов, но ни один из них не дошёл до серийного производства.На этой неделе компания Mercedes Benz представила продолжение серии C111 — электромобиль Vision One-Eleven. Этот суперкар обладает визуальными сходствами с купе семидесятых годов, включая форму воздухозаборников и открывающиеся вверх двери, однако в нём нашли применение современные технологии.





Самое интересное в новом концепте — технологии. Vsion One-Eleven оснащен двумя тяговыми электромоторами нового поколения с осевым магнитным потоком. Такие двигатели разрабатывает и производит великобританская фирма Yasa, которую компания Mercedes Benz выкупила в 2021 году. Новый двигатель компактнее и легче традиционного электромотора схожей мощности. Салон выполнен в минималистическом стиле с матричным дисплеем во всю ширину передней панели и сенсорным экраном посередине. Управление осуществляется с помощью штурвала, а подушки сидений отформованы в обшивке салона, причём можно регулировать только наклон спинок.



Водителю предлагается использовать AR-гарнитуру Magic Leap 2, благодаря которой салон электромобиля наполняется дополнительными виртуальными элементами. Можно увидеть трёхмерную карту местности вместо обычного навигатора, крупные указатели вместо мелкого текста и кнопки для запуска различных приложений и функций.



Пока неизвестно, собирается ли Mercedes Benz запускать серийное производство Vision One-Eleven. Даже если это и случится, такой суперкар будет стоить очень дорого.

