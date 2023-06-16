Mercedes-Benz Vision One-Eleven — экспериментальный электромобиль с дополненной реальностью

Александр


Компания Mercedes Benz решила вернуться к многострадальной серии автомобилей С111. Известно, что в период с 1969 по 1979 было создано около двух десятков крайне смелых концептов, но ни один из них не дошёл до серийного производства.

На этой неделе компания Mercedes Benz представила продолжение серии C111 — электромобиль Vision One-Eleven. Этот суперкар обладает визуальными сходствами с купе семидесятых годов, включая форму воздухозаборников и открывающиеся вверх двери, однако в нём нашли применение современные технологии.



Самое интересное в новом концепте — технологии. Vsion One-Eleven оснащен двумя тяговыми электромоторами нового поколения с осевым магнитным потоком. Такие двигатели разрабатывает и производит великобританская фирма Yasa, которую компания Mercedes Benz выкупила в 2021 году. Новый двигатель компактнее и легче традиционного электромотора схожей мощности. Салон выполнен в минималистическом стиле с матричным дисплеем во всю ширину передней панели и сенсорным экраном посередине. Управление осуществляется с помощью штурвала, а подушки сидений отформованы в обшивке салона, причём можно регулировать только наклон спинок.

Водителю предлагается использовать AR-гарнитуру Magic Leap 2, благодаря которой салон электромобиля наполняется дополнительными виртуальными элементами. Можно увидеть трёхмерную карту местности вместо обычного навигатора, крупные указатели вместо мелкого текста и кнопки для запуска различных приложений и функций.

Пока неизвестно, собирается ли Mercedes Benz запускать серийное производство Vision One-Eleven. Даже если это и случится, такой суперкар будет стоить очень дорого.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Водителям разрешили предъявлять электронные права в смартфоне. Как воспользоваться?
Камеры на дорогах РФ получили неприятную функцию. Готовьте деньги
Угнать за 60 секунд: дорогие машины завели при помощи колонки JBL

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+563
Dmitriy
Водители в ar-гарнитуре... Гейропа совсем крезанулась.
Сегодня в 12:21
#
+4
AID_000185.4c632ddf7e3b43759cd3a8c0503bbbb2.1949 Dmitriy
По поводу геев постоянно и не к месту переживают только сами латентные геи, причём с дополнительными комплексами. Если так Европа покоя не даёт, то может лучше не читать европейские новости, а жить в своём отсталом мирке, где нет больше Мерседесов?)
час назад в 13:31
#
+4242
Gabriel AID_000185.4c632ddf7e3b43759cd3a8c0503bbbb2.1949
Может и не проделу человек написал про геев, но это его мнение нравится оно вам или нет.
Научитесь уважать чужое мнение( даже если оно не совпадает с вашим) а потом уж в европейцы набивайтесь.)
час назад в 14:05
#
+4242
Gabriel
Это просто коцепт из которого будут подтягивать что-то в серийные Авто , сначала в флагманы и далее по нисходящей.
час назад в 14:07
#
Вася Вотафаков
+5448
Вася Вотафаков
Видимо это что то типа этого. Во вкладышах Turbo было. Кто помнит.
55 минут назад
#