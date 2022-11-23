Автомобили

Mercedes ввёл платную подписку за увеличение скорости

Александр


Автоконцерн Mercedes предложил владельцам автомобилей этой марки в США платную подписку, которая снимает ограничения с двигателя. Благодаря этому можно немного сократить время разгона до 100 км/ч.

Подписка стоит 1200 долларов в год и доступна обладателям электромобилей Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC и Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATI. Она разблокирует функцию Acceleration Increase («Увеличение ускорения»), с которой крутящий момент двигателя возрастает приблизительно на 20-24% в зависимости от марки авто. Время разгона до 100 км/ч из-за этого сокращается примерно на 0,8-0,9 с.

Везти машину в сервис для улучшения характеристик не требуется, поскольку блокировка возможностей двигателя снимается исключительно на программном уровне, и задействуются характеристики, изначально предусмотренные производителем на этапе проектировки и производства автомобиля.

Подобные подписки вводят и другие производители. Так, BMW предложил владельцам определённых моделей автомобилей за абонентскую плату разблокировать подогрев сидений, подогрев руля, систему управления дальним светом, ассистент вождения,  обновление карт для навигатора через USB и симуляцию рёва гоночного мотора. Некоторые автовладельцы обращаются к хакерам, чтобы сэкономить на добавлении новых функций, но в этом случае они могут лишиться бесплатного гарантийного обслуживания.
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Комментарии

+815
Ufoer
Азаза, скоро и на тормоза введут или подушки безопасности. Че там джейлбрейк мерседеса будет?
2 часа назад в 22:08
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+476
franzisonfire
А вот и дичь)
час назад в 22:23
#
+4079
Gabriel
Не вижу ничего плохого. Дистанционно купить прошивку на время чтобы погонять это хорошее предложение.
Большинству это нахрен не надо, мерс и так едет хорошо.
Поеду на ТО в декабре спрошу у дилера.
53 минуты назад
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