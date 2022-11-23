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Mercedes ввёл платную подписку за увеличение скорости
Александр Кузнецов —
Автоконцерн Mercedes предложил владельцам автомобилей этой марки в США платную подписку, которая снимает ограничения с двигателя. Благодаря этому можно немного сократить время разгона до 100 км/ч.
Подписка стоит 1200 долларов в год и доступна обладателям электромобилей Mercedes-EQ EQE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC и Mercedes-EQ EQS SUV 450 4MATI. Она разблокирует функцию Acceleration Increase («Увеличение ускорения»), с которой крутящий момент двигателя возрастает приблизительно на 20-24% в зависимости от марки авто. Время разгона до 100 км/ч из-за этого сокращается примерно на 0,8-0,9 с.
Везти машину в сервис для улучшения характеристик не требуется, поскольку блокировка возможностей двигателя снимается исключительно на программном уровне, и задействуются характеристики, изначально предусмотренные производителем на этапе проектировки и производства автомобиля.
Подобные подписки вводят и другие производители. Так, BMW предложил владельцам определённых моделей автомобилей за абонентскую плату разблокировать подогрев сидений, подогрев руля, систему управления дальним светом, ассистент вождения, обновление карт для навигатора через USB и симуляцию рёва гоночного мотора. Некоторые автовладельцы обращаются к хакерам, чтобы сэкономить на добавлении новых функций, но в этом случае они могут лишиться бесплатного гарантийного обслуживания.
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Комментарии
+476
А вот и дичь)
час назад в 22:23
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+4079
–1
Конченые
38 минут назад
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–1
Как так
38 минут назад
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