24 января Meta (ранее Facebook) анонсировала один из самых продвинутых компьютеров с искусственным интеллектом. Как заверяет компания, по завершении разработки у него есть все шансы стать самой быстрой вычислительной машиной на планете.Выход суперкомпьютера AI Research SuperCluster (RSC) запланирован на середину 2022 года. Проект нацелен на разработку еще более совершенного ИИ. Способность обучать модели с несколькими триллионами примеров, работать с сотнями языков и создавать приложения для метавселенной — главная задача RSC. В данный момент машина совершенствуется в области компьютерного зрения и распознавания речи.RSC использует около 760 систем NVIDIA DGX 100 в качестве вычислительных узлов, что в общей сложности составляет 6080 графических процессоров, которое увеличится к концу года до 16000 единиц и даст прирост производительности в 2,5 раза.Meta сообщает, что обучение более крупных и сложных моделей суперкомпьютером, полностью раскроет потенциал передового ИИ для таких задач как, как выявление вредоносного контента или голосового перевода в режиме реального времени.