



Компания Xiaomi представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10. Из-за китайского коронавируса презентация этих устройств прошла не в Барселоне на выставке MWC, а в онлайн-режиме на странице Xiaomi в соцсети Weibo.



Xiaomi выпустила два смартфона — Mi 10 и Mi 10 Pro. Они получили 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. 20-мегапиксельная фронтальная камера расположена в вырезе в левом верхнем углу экрана. В смартфонах используется процессор Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 128 или 256 ГБ.



Mi 10 и Mi 10 Pro работают в сетях связи пятого поколения. Основная камера в Mi 10 получила главный модуль на 108 Мп, широкоугольный на 13 Мп и два дополнительных с разрешением по 2 Мп. Камера в Mi 10 Pro обладает 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами с разрешением 12 и 8 Мп с 50-кратным цифровым зумом.



Смартфоны отличаются ёмкостью аккумулятора. В Mi 10 установлена батарея на 4780 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт, а в Mi 10 Pro — ёмкостью 4500 мАч с ещё более быстрой 50-ваттной зарядкой. У устройств по два стереодинамика с поддержкой Hi-Res Audio, модуль NFC для бесконтактной опалаты, порт USB Type-C и Bluetooth 5.0. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.



Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128-гигабайтным накопителем стоит 4000 юаней (около 36 тысяч рублей), а версия с 12 и 256 ГБ — 4700 юаней (около 43 тысяч рублей). Базовая версия модели Mi 10 Pro продаётся по цене 5000 юаней (около 45 тысяч рублей), а топовая модификация с 12 и 256 ГБ будет стоить 6000 юаней (около 55 тысяч рублей).







