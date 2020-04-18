Microsoft создала лимитированную версию консоли Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077. Корпус устройства покрыт специальными наклейками, украшен лазерной гравировкой, а еще он может светиться в темноте. Помимо этого, дизайн ограниченной серии получил и контроллер. Комплект будет доступен в июне.







Это один из наиболее сложных и запоминающихся дизайнов Xbox One X, который Microsoft выпускала за последнее время. Сообщается, что вместе с этой консолью игроки смогут получить копию игры в июне, то есть за три месяца до релиза. Напомним, выход Cyberpunk 2077 намечен на 17 сентября 2020 года. Пока неизвестно, можно ли будет поиграть в игру из комплекта сразу или это будет специальный ключ на предварительную загрузку релиза, поиграть в который можно будет только после официального запуска.



На момент публикации Microsoft пока не сообщила цены и точную дату поступления комплекта в продажу. Под анонс бандла компания даже изменила страницу Xbox, чтобы она выглядела «взломанной».





