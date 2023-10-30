Microsoft неприятно ограничивает консоли Xbox

Microsoft запретит обладателям консолей Xbox пользоваться геймпадами сторонних производителей. При подключении аксессуар будет заблокирован с ошибкой 0x82d60002.
Сообщается, что некоторые пользователи Xbox уже наблюдают это сообщение об ошибке и не могут подключить свои геймпады. Проблема затрагивает как проводные, так и беспроводные контроллеры, она проявляется после обновления прошивки Xbox до версии 10.0.25398.2266.
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По данным Windows Central, этот шаг связан с тем, что Microsoft собирается сотрудничать с производителями игровых аксессуаров, они смогут выпускать сертифицированные геймпады для Xbox. Такие геймпады наверняка будут стоить дороже, зато гарантирована их полная совместимость с консолями.
Некоторых производителей эта проблема застала врасплох. В своих соцсетях и на сайтах они приносят извинения пользователям и указывают, что сейчас ищут способы её решения. Не исключено, что популярные модели геймпадов будут лицензированы, и их снова можно будет использовать с Xbox после обновления прошивки. Пользователи отмечают, что сторонние геймпады иногда лучше тех, что выпускает Microsoft, и предоставляют преимущество в играх за счёт более удобного расположения кнопок или наличия дополнительных кнопок и джойстиков.