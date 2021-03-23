Microsoft переименовала Xbox Live в Xbox Network. Новое название начало появляться на панели управления у бета-тестировщиков. Там клипы загружаются уже в Xbox Network, а не в Xbox Live.Microsoft подтвердила изменение названия изданию The Verge. Переход от Xbox Live до Xbox network предназначено для того, чтобы базовая подписка и Xbox Live Gold сильнее отличались.Microsoft использовала название Xbox Live для обозначения базовой подписки Xbox с момента ее первоначального запуска 18 лет назад. Разработчика и директором по программированию игровой сети Microsoft Xbox Live Ларри Гриба, известного как майор Нельсон, на протяжении многих лет называли «Майор Нельсон из Xbox Live». Теперь он называет себя как «Майор Нельсон из Xbox».В ближайшие месяцы Microsoft планирует отказаться от подписки на бесплатные игры Xbox Network. В результате для таких игр, как Fortnite, больше не потребуется Xbox Live Gold. Когда именно это произойдет, Microsoft не сказала.