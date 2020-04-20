Недавно компания Microsoft при участии студии CD Projekt RED представила лимитированный набор с консолью Xbox One X в стилистике игры Cyberpunk 2077. Сегодня был представлен ряд аксессуаров по тем же мотивам.
Xbox
Внешние жесткие диски для хранения игр Xbox One, Xbox 360 и оригинального Xbox. Они уже доступны в продаже. Они выполнены в двух вариантах: версия на 2 ТБ обойдется 90 долларов, а HDD на 5 ТБ — в 150 долларов.
Xbox
Помимо этого, Microsoft представила специальный док для зарядки геймпадов Xbox One. Подставка оценена в 50 долларов. Она отлично дополнить контроллер из ранее анонсированного бандла.
Xbox
Также было представлено специальное издание гарнитуры Arctic 1 Wireless для Xbox. По словам Microsoft, она работает на частоте 2,4 ГГц и обеспечивает связь без потерь. Устройство можно будет приобрести за 110 долларов.


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