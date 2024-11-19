Microsoft представила аналог Mac mini





Устройство назвали Windows 365 Link. Это мини-ПК, которое запускает облачную Windows из облака. Устройство назвали Windows 365 Link. Это мини-ПК, которое запускает облачную Windows из облака. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Выпуск компактного ПК Мicrosoft запланировала на следующий год. Внешне, устройство мало чем отличается от аналогичных гаджетов: квадратный корпус, набор портов и кнопка питания. Для подключения внешних мониторов есть HDMI и DisplayPort, для периферии — USB-A и USB-С. Также есть возможность подцепиться к интернету по Ethernet-кабелю.Параметры начинки пока не раскрываются, но судя по всему, они не слишком продвинуты, на что намекает отсутствие кулера внутри. Впрочем, высокие вычислительные мощности коробочке не требуются. Ее главная задача — соединяться с облаком для запуска Windows 11. За это отвечает упрощенная операционная система. Ради безопасности данных, локальное хранение файлов урезали.На данный момент Windows 365 Link разработан скорее для корпоративного сектора, нежели для рядового пользователя. Компании смогут выбрать мощность ПК, что, скорее всего, повлияет на стоимость подписки.Релиз Windows 365 Link ожидается в апреле 2025 года и будет стоить $365 (~36,7 тыс руб). Он появится в продаже в США в апреле 2025 года. Позже географию продаж планируют расширить до Канады, Великобритании, Германии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.