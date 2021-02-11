Компания Microsoft представила линейку аксессуаров для продуктивной работы. Мышь Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse, клавиатура Microsoft Designer Compact Keyboard и компактный цифровой блок Microsoft Number Pad сочетают в себе эргономичный дизайн, удобство и комфорт.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Новая мышь предлагает пользователям эргономичную конструкцию, беспроводное подключение и качественные материалы, а две программируемые кнопки и дискретная прокрутка позволяют оптимизировать рабочий процесс и комфортно работать с ней весь день.

Ключевые особенности:
  • Эргономичная конструкция способствует нейтральному положению руки и снижению её напряжения;
  • Увеличенный срок службы батарей позволяет держать заряд до 15 месяцев (может варьироваться в зависимости от пользователя и вычислительных условий);
  • Мышь можно связать с тремя устройствами и легко переключаться между ними;
  • Мягкий и удобный упор для большого пальца обеспечивает дополнительный комфорт и естественное положение руки (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях);
  • Плавная, точная прокрутка и комфортная навигация на различных поверхностях достигаются за счёт алюминиевого колеса прокрутки, тефлонового основания и точного датчика отслеживания (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях).
  • Легкая, прочная конструкция корпуса в цветах: чёрный, белый, голубой и персиковый.
Приобрести мышь можно в сетях магазинов DNS и Ozon.

Microsoft Designer Compact Keyboard

Microsoft Designer Compact Keyboard

Среди основных преимуществ модели Microsoft Designer Compact Keyboard – современный и компактный дизайн, выделенная клавиша, открывающая быстрый доступ к эмодзи и специальным символам и возможность связать клавиатуру с тремя устройствами, легко переключаясь между ними. 

Microsoft Designer Compact Keyboard будет доступна в двух цветах: ледниковый и матовый чёрный. Приобрести клавиатуру можно в сетях магазинов DNS и Ozon начиная с 16 февраля 2021 года.

Microsoft Number Pad

Microsoft Number Pad

В постоянной работе с цифрами отличным дополнением к Microsoft Designer Compact Keyboard станет компактная вспомогательная клавиатура Microsoft Number Pad. Помимо основного цифрового блока клавиатура оснащена клавишей быстрого вызова калькулятора, а также возможностью добавления часто используемых символов и сложных макросов для конкретных приложений.

Microsoft Number Pad будет доступна для приобретения в сетях магазинов DNS И Ozon в тех же цветах, что и Microsoft Designer Compact Keyboard начиная с 26 февраля.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Исследование Microsoft: уровень цифровой культуры повысился Исследование Microsoft: уровень цифровой культуры повысился

Microsoft представила платформу Viva для вовлечения и взаимодействия сотрудников Microsoft представила платформу Viva для вовлечения и взаимодействия сотрудников

В браузере Chrome для Windows заработает «Связка ключей» iCloud В браузере Chrome для Windows заработает «Связка ключей» iCloud