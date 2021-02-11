Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Эргономичная конструкция способствует нейтральному положению руки и снижению её напряжения;

Увеличенный срок службы батарей позволяет держать заряд до 15 месяцев (может варьироваться в зависимости от пользователя и вычислительных условий);

Мышь можно связать с тремя устройствами и легко переключаться между ними;

Мягкий и удобный упор для большого пальца обеспечивает дополнительный комфорт и естественное положение руки (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях);

Плавная, точная прокрутка и комфортная навигация на различных поверхностях достигаются за счёт алюминиевого колеса прокрутки, тефлонового основания и точного датчика отслеживания (не работает на бесцветных стеклянных или зеркальных поверхностях).

Легкая, прочная конструкция корпуса в цветах: чёрный, белый, голубой и персиковый.

Microsoft Designer Compact Keyboard

Microsoft Number Pad







Компания Microsoft представила линейку аксессуаров для продуктивной работы. Мышь Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse, клавиатура Microsoft Designer Compact Keyboard и компактный цифровой блок Microsoft Number Pad сочетают в себе эргономичный дизайн, удобство и комфорт.Новая мышь предлагает пользователям эргономичную конструкцию, беспроводное подключение и качественные материалы, а две программируемые кнопки и дискретная прокрутка позволяют оптимизировать рабочий процесс и комфортно работать с ней весь день.Приобрести мышь можно в сетях магазинов DNS и Ozon.Среди основных преимуществ модели Microsoft Designer Compact Keyboard – современный и компактный дизайн, выделенная клавиша, открывающая быстрый доступ к эмодзи и специальным символам и возможность связать клавиатуру с тремя устройствами, легко переключаясь между ними.Microsoft Designer Compact Keyboard будет доступна в двух цветах: ледниковый и матовый чёрный. Приобрести клавиатуру можно в сетях магазинов DNS и Ozon начиная с 16 февраля 2021 года.В постоянной работе с цифрами отличным дополнением к Microsoft Designer Compact Keyboard станет компактная вспомогательная клавиатура Microsoft Number Pad. Помимо основного цифрового блока клавиатура оснащена клавишей быстрого вызова калькулятора, а также возможностью добавления часто используемых символов и сложных макросов для конкретных приложений.Microsoft Number Pad будет доступна для приобретения в сетях магазинов DNS И Ozon в тех же цветах, что и Microsoft Designer Compact Keyboard начиная с 26 февраля.