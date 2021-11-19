На форуме AMA Reddit команда разработчиков Microsoft поделилась планами насчет развития Windows 11 в следующем году. После ряда обновлений операционная система станет быстрее.

В чате с разработчиками один из пользователей новой версии программного обеспечения заметил, что она стала медленнее относительно предыдущего поколения. Microsoft ответила: «Производительность операционной системы будет увеличена в 2022 году». В частности, будет ускорен рендеринг элементов пользовательского интерфейса на экране.

Пользователь сообщил, что из-за проблемы он откатился обратно на Windows 10. Microsoft заверила, что проблема решается, и у нее «есть специальная команда для более комплексного и эффективного решения этой темы».

В Windows 11 основные элементы интерфейса рабочего стола работают нетипично медленно. Это открытие папок в диспетчере задач, просмотр файлов или открытие дополнительного меню правой кнопкой мыши. Разработчики согласны, что эта особенность операционной системы доставляет дискомфорт.





