Microsoft раскрыла дальнейшую судьбу консолей Xbox

Фото: Xbox

Из-за резкого подорожания подписки Game Pass в сети начали гулять слухи о прекращении дальнейшего производства консолей Xbox. В Microsoft разъяснили, как дела обстоят на самом деле.

По словам Microsoft, сейчас компания не планирует забрасывать игровое подразделение, а разработка консоли нового поколения активно ведется. Все негативные слухи о переходе только на облачный гейминг «не соответствуют действительности».

Издание Windows Central подчеркнуло, что актуальные консоли продолжают поступать в продажу, пока в Microsoft работают над новой линейкой устройств под кодовым названием Kennan. В неё войдут совместные с AMD проекты Omni (Xbox Ally) и Horseman (Xbox Ally X). Кроме того, партнеры работают над новыми процессорами для будущих консолей.

Xbox по-прежнему ключевой элемент экосистемы, в то время как облачные технологии создаются не для замены, а в качестве дополнения к физическим консолям Microsoft.
0
Источник:
Windows Central
+27
redlac77
ммм. что лучше-то брать ps5 или xbox?
22 минуты назад
#