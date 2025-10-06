Microsoft раскрыла дальнейшую судьбу консолей Xbox

Фото: Xbox
Из-за резкого подорожания подписки Game Pass в сети начали гулять слухи о прекращении дальнейшего производства консолей Xbox. В Microsoft разъяснили, как дела обстоят на самом деле.
Издание Windows Central подчеркнуло, что актуальные консоли продолжают поступать в продажу, пока в Microsoft работают над новой линейкой устройств под кодовым названием Kennan. В неё войдут совместные с AMD проекты Omni (Xbox Ally) и Horseman (Xbox Ally X). Кроме того, партнеры работают над новыми процессорами для будущих консолей.
Xbox по-прежнему ключевой элемент экосистемы, в то время как облачные технологии создаются не для замены, а в качестве дополнения к физическим консолям Microsoft.