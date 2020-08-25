Microsoft выпустила три консоли Xbox One X в честь предстоящего запуска фильма «Чудо-женщина: 1984». У фанатов вселенной DC появится шанс выиграть эксклюзив за несколько месяцев до запуска Xbox Series X.

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Консоли отражают определенные аспекты из фильма, среди которых золотой доспех. По словам Microsoft, консоль Wonder Woman Golden Armor и комплектный контроллер — ручная работа из 24-каратного золота. Эту модель собираются продать с аукциона, а вырученные средства направить в организацию по борьбе с домашним насилием.

Консоль Wonder Woman Lasso of Truth украшена фирменным оружием Чудо-женщины и разноцветным логотипом. Поклонники получат шанс выиграть новинку с помощью лайка и ретвита соответствующего поста, который скоро появится в учетной записи Xbox. Приставка Барбары Миневры, вдохновлена главным врагом из фильма «Чудо-женщина: 1984». Устройство покрыто замысловатым узором из змеиной кожи и искусственного меха леопарда. Эту консоль не получиться приобрести, поскольку она была создана в рекламных целях.


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Источник:

Engadget Engadget

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