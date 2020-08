Microsoft выпустила три консоли Xbox One X в честь предстоящего запуска фильма «Чудо-женщина: 1984». У фанатов вселенной DC появится шанс выиграть эксклюзив за несколько месяцев до запуска Xbox Series X.Консоли отражают определенные аспекты из фильма, среди которых золотой доспех. По словам Microsoft, консоль Wonder Woman Golden Armor и комплектный контроллер — ручная работа из 24-каратного золота. Эту модель собираются продать с аукциона, а вырученные средства направить в организацию по борьбе с домашним насилием.Консоль Wonder Woman Lasso of Truth украшена фирменным оружием Чудо-женщины и разноцветным логотипом. Поклонники получат шанс выиграть новинку с помощью лайка и ретвита соответствующего поста, который скоро появится в учетной записи Xbox . Приставка Барбары Миневры, вдохновлена главным врагом из фильма «Чудо-женщина: 1984». Устройство покрыто замысловатым узором из змеиной кожи и искусственного меха леопарда. Эту консоль не получиться приобрести, поскольку она была создана в рекламных целях.