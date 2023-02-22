Microsoft выпустила лимитированную версию Xbox Series S в форме печеньки, но её невозможно купить

Несколько недель назад Microsoft в коллаборации с Oreo выпустила эксклюзивные печенья с символами Xbox. Теперь компании пошли ещё дальше и представили лимитированную версию Xbox Series S в форме Oreo.
Внешне консоль действительно напоминает огромную печеньку, но вместо крема тут Xbox Series S. Кстати, в комплект входит кастомный контроллер в стилистике Oreo.
Скорее всего, консоль в единственном экземпляре будет разыграна среди британских подписчиков Xbox в Twitter, как это ранее было с другими лимитками. Купить столь редкие специальные версии приставок в большинстве случаев невозможно, но вы можете приобрести обычный Xbox Series S на Яндекс.Маркете и наслаждаться новейшими играми, включая свежевышедший хит «Atomic Heart».