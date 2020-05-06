Microsoft Помимо Surface Book 3 и Surface Go 2, компания Microsoft выпустила сегодня свои новые наушники — Surface Earbuds и Surface Headphones 2. Первая модель выполнена в форм-факторе вкладышей, а вторая — полноразмерные наушники накладного типа.

Surface Earbuds

Surface Earbuds

Этот гаджет стоимость 199 долларов был впервые анонсирован в октябре 2019 года. Вкладыши оснащены специально разработанными 13,6-мм драйверами, которые получили название «Surface Omnisonic». По словам компании, они создавались под впечатлением от концертов.

Одна из самых главных функций Surface Earbuds — интеграция с Microsoft Office. По сути, это поможет пользователям прослушивать, отвечать и удалять электронную почту, не доставая смартфон. Помимо этого, с помощью гаджета можно будет получить записи, например, презентаций в текстовом варианте, включая перевод на более чем 60 языков.

Сообщается, что от одного заряда хватит на 8 часов воспроизведения, а с помощью кейса это время можно увеличить до 24 часов. Всего 10 минут зарядки позволят получить час прослушивания.

Surface Headphones 2

Surface Headphones 2

Обновленная версия наушников Surface Headphones также оснащаются органами управления на одной из чашек, которые позволяют выбрать 3 уровней активного шумоподавления (ANC). Гаджет оборудован 40-мм драйверами «Free Edge».

Новинка будет доступна в двух цветах: черном и сером. Surface Headphones 2 используют стандарт Bluetooth 5.0 и теперь поддерживают aptX. Время автономной работы составляет от 15 до 20 часов с использованием системы активного шумоподавления. Имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет за 5 минут заряда получить час воспроизведения. Так же, как в случае с Surface Earbuds сообщается об интеграции с Microsoft Office.


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