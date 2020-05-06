Помимо Surface Book 3 и Surface Go 2, компания Microsoft выпустила сегодня свои новые наушники — Surface Earbuds и Surface Headphones 2. Первая модель выполнена в форм-факторе вкладышей, а вторая — полноразмерные наушники накладного типа.
Этот гаджет стоимость 199 долларов был впервые анонсирован в октябре 2019 года. Вкладыши оснащены специально разработанными 13,6-мм драйверами, которые получили название «Surface Omnisonic». По словам компании, они создавались под впечатлением от концертов.
Одна из самых главных функций Surface Earbuds — интеграция с Microsoft Office. По сути, это поможет пользователям прослушивать, отвечать и удалять электронную почту, не доставая смартфон. Помимо этого, с помощью гаджета можно будет получить записи, например, презентаций в текстовом варианте, включая перевод на более чем 60 языков.
Сообщается, что от одного заряда хватит на 8 часов воспроизведения, а с помощью кейса это время можно увеличить до 24 часов. Всего 10 минут зарядки позволят получить час прослушивания.
Обновленная версия наушников Surface Headphones также оснащаются органами управления на одной из чашек, которые позволяют выбрать 3 уровней активного шумоподавления (ANC). Гаджет оборудован 40-мм драйверами «Free Edge».
Новинка будет доступна в двух цветах: черном и сером. Surface Headphones 2 используют стандарт Bluetooth 5.0 и теперь поддерживают aptX. Время автономной работы составляет от 15 до 20 часов с использованием системы активного шумоподавления. Имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет за 5 минут заряда получить час воспроизведения. Так же, как в случае с Surface Earbuds сообщается об интеграции с Microsoft Office.
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Surface Earbuds
Этот гаджет стоимость 199 долларов был впервые анонсирован в октябре 2019 года. Вкладыши оснащены специально разработанными 13,6-мм драйверами, которые получили название «Surface Omnisonic». По словам компании, они создавались под впечатлением от концертов.
Одна из самых главных функций Surface Earbuds — интеграция с Microsoft Office. По сути, это поможет пользователям прослушивать, отвечать и удалять электронную почту, не доставая смартфон. Помимо этого, с помощью гаджета можно будет получить записи, например, презентаций в текстовом варианте, включая перевод на более чем 60 языков.
Сообщается, что от одного заряда хватит на 8 часов воспроизведения, а с помощью кейса это время можно увеличить до 24 часов. Всего 10 минут зарядки позволят получить час прослушивания.
Surface Headphones 2
Обновленная версия наушников Surface Headphones также оснащаются органами управления на одной из чашек, которые позволяют выбрать 3 уровней активного шумоподавления (ANC). Гаджет оборудован 40-мм драйверами «Free Edge».
Новинка будет доступна в двух цветах: черном и сером. Surface Headphones 2 используют стандарт Bluetooth 5.0 и теперь поддерживают aptX. Время автономной работы составляет от 15 до 20 часов с использованием системы активного шумоподавления. Имеется функция быстрой зарядки, которая позволяет за 5 минут заряда получить час воспроизведения. Так же, как в случае с Surface Earbuds сообщается об интеграции с Microsoft Office.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
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