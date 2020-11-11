Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо поделился имеющейся у него информацией относительно недорогой модели iPhone SE третьего поколения. По его словам, она выйдет не в первом квартале 2021 года, как предполагали до этого, а позже — ориентировочно к середине года.
Минг-Чи Куо указывает, что следующий iPhone SE будет обладать поддержкой сетей связи 5G, размер его экрана будет увеличен с 5,4 до 6,06 дюйма по диагонали, а камера будет двойной, а не одинарной. Кроме того, у смартфона сохранится сканер отпечатков пальцев Touch ID, но пока неизвестно где он расположится. Не исключено, что рамки экрана будут уменьшены, а кнопка домашней страницы пропадёт, из-за чего сканер придётся смещать — если не в экран, то в боковую кнопку включения, как у некоторых Android-смартфонов.
У оригинальной модели iPhone SE, вышедшей в 2016 году, был 4-дюймовый экран, второе поколение гаджета получило экран 5,4 дюйма. После перехода к 6-дюймовой матрице у пользователей, желающих получить миниатюрный смартфон Apple с современными характеристиками, по сути больше не останется опций для выбора. Даже в «мини-версиях» флагманов будут установлены довольно большие экраны — в iPhone 12 mini, к примеру, используется матрица диагональю 6,1 дюйма.
Ранее Минг-Чи Куо раскрыл предварительные данные о смартфонах линейки iPhone 13, которые Apple представит следующей осенью. Информации пока мало, известно лишь, что они сохранят дизайн и габариты линейки iPhone 12, но их параметры будут незначительно улучшены.
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