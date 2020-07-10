





В прошлом месяце WWDC Apple объявила о переходе с процессоров Intel на чипы собственной разработки. Компания заявила, что планирует выпустить первый Mac на Apple Silicon к концу этого года, а переход полностью планируется завершить в течение двух лет.Аналитик Минг-Чи Куо рассказал, первым Mac на собственном процессоре Apple может стать 13,3-дюймовый MacBook Pro. В марте он предсказывал, что первый такой MacBook Pro выйдет в конце 2020 года или в начале 2021.В аналитической заметке Куо для TF International Securities сообщается, что первым MacBook на процессоре Apple Silicon будет 13,3-дюймовый Pro, массовое производство которого начнется в четвертом квартале этого года. Помимо этого, он прогнозирует появление MacBook Air на собственном чипе компании в том же квартале, либо в первом квартале следующего года.Куо по-прежнему полагает, что Apple намерена выпустить 16-дюймовый MacBook Pro и 14,1-дюймовый MacBook Pro с дисплеями Mini-LED, но они, скорее всего, появятся во втором или третьем квартале 2021 года. По его словам, они получат «совершенно новый дизайн форм-фактора».Аналитик не упомянул в своём новом отчете iMac с процессором Apple Silicon, появление которого он предсказывал ранее. Ожидается, что купертиновцы в этом году запустит обновленный iMac, но он скорее всего выйдет с процессором Intel. В том же отчете Куо предсказывает, что поставки MacBook в 2020 году вырастут 16-17 миллионов единиц.