Mini Kubb — крохотный компьютер с бесшумным охлаждением

Французская компания Bleu Jour продаёт компьютер Mini Kubb, который заключён в компактный металлический корпус. Габариты устройства всего 7×7х7 см, а масса 450 г.Внутри корпуса разместилась материнская плата с 4-ядерным процессором Celeron J4125 и графикой Intel UHD Graphics 600, 8 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4, SSD-накопитель M2.2242 объёмом 128 ГБ, модуль Intel Wireless-AC 9462 для подключения к Wi-Fi и чип Bluetooth 4.2 для беспроводной связи с периферией. Также имеются четыре разъёма USB 3.0, 3,5-миллиметровый аудиопорт, HDMI-выход и слот для карты памяти microSD.Использование «ноутбучного» процессора Celeron J4125 позволило производителю не применять вентиляторное охлаждение, поскольку корпус достаточно эффективно отводит тепло. Благодаря этому компьютер получился абсолютно бесшумным. При желании можно частично проапгрейдить этот ПК самостоятельно, например, установить накопитель с большим объёмом памяти. У предыдущей модели Mini Kubb был менее производительный процессор Intel Celeron N5105, а сейчас в продажу поступила слегка улучшенная версия устройства.Компьютер Mini Kubb продаётся за 299 евро (около 19 тысяч рублей). На выбор несколько цветов корпуса, в том числе жёлтый, красный и зелёный.