Выпущена мини-печь для пиццы со встроенным ИИ. Такая нужна любому гурману!

Компания Ooni представила инновационную мини-печь для пиццы Volt 2 со встроенной системой искусственного интеллекта под названием Pizza Intelligence. Устройство предназначено для домашнего использования и способно готовить пиццы диаметром до 33 см, обеспечивая идеально равномерное пропекание теста и начинки. Технология использует сеть датчиков, которые постоянно отслеживают температуру и автоматически регулируют мощность верхних и нижних нагревательных элементов.

Ключевым преимуществом системы является устранение «холодных зон» — проблемных участков, где тесто традиционно остается недопеченным. Благодаря интеллектуальному распределению тепла печь гарантирует хрустящую корочку и равномерно приготовленную начинку даже при отсутствии опыта в приготовлении. Максимальная температура в 450°C позволяет готовить аутентичную неаполитанскую пиццу всего за 90 секунд. Volt 2 предлагает несколько режимов работы, включая опцию для глубокой пиццы и возможность сохранения персональных настроек для последующего использования.

Продажи умной печи начнутся в некоторых странах мира 1 октября по цене $670 (около 54,5 тысяч рублей). Это решение отражает растущий тренд на внедрение искусственного интеллекта в кухонную технику, где технологии помогают достигать профессиональных результатов без необходимости специальных навыков.