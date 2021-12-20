



Японская компания One Netbook начала принимать предварительные заказы на игровую консоль ONEXPLAYER mini, которая была анонсирована этим летом. По своей производительности этот гаджет сравним с современными ультрабуками.



В ONEXPLAYER mini используется 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD (1920×1200 пикселей), процессор Intel Core i7-1195G7 со встроенной графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-4266 и накопитель NVMe SSD объёмом 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. Консоль оснащена двумя портами USB Type-C, одним портом USB Type-A, стереодинамиками, 3,5-мм аудиовыходом, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, а также аккумулятором ёмкостью 10 455 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки. Габариты консоли составляют 272×108×23 мм, масса — 589 граммов.



Отличительная особенность этой модели заключается в наличии геймпада, который является частью корпуса. Геймпад оснащён привычными любому геймеру кнопками управления и джойстиками, а при желании к консоли можно подключить мышь и клавиатуру (например, для управления в сложных играх). В качестве операционной системы используется новейшая Windows 11. Благодаря этому на консоль можно установить любые программы и игры, совместимые с Windows (например, через Steam или Epic Games Store).



ONEXPLAYER mini уже продаётся в Японии на сайте производителя. Цена в пересчёте на российскую валюту — от 95 до 110 тысяч рублей в зависимости от объёма накопителя.







