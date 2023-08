Мировой дебют! Представлены смарт-часы MASX Aurora One — первым 100 покупателям скидка 50%!

Выдающиеся характеристики, непревзойденная ценность

Изысканный дизайн, модно удобно

Интеллектуальное подключение, бесшовный опыт

Healthcare Companion, мониторинг в реальном времени

Водонепроницаемый и долговечный

Умные часы MASX Aurora One

Всемирный дебют, ограниченная скидка 50%!

MASX, передовой производитель смарт-часов в Китае, объявил, что MASX Aurora One будет эксклюзивно запущен во всем мире на AliExpress 21 августа. Команда MASX по дизайну и исследованиям имеет опыт работы, связанный с Amazfit, что обеспечивает уникальную перспективу для дизайна продукта. Умные часы MASX Aurora One — это идеальное сочетание мощных функций, непревзойденной цены и привлекательного дизайна.MASX Aurora One, предназначенный для любителей фитнеса и молодых людей, стоит 77,40 долларов США. Во время рекламной акции используйте код: 19MASX (19 долларов США) по эксклюзивной цене всего 19,50 долларов США. Ранние покупатели, первые 100, получают купон на скидку 50% и специальный индивидуальный подарок. Акция проходит с 21 по 28 августа (по стандартному тихоокеанскому времени).Яркий 1,43-дюймовый сенсорный экран AMOLED размером 57,3x51,8x14,3 мм с разрешением 466x466 пикселей обеспечивает захватывающее и увлекательное изображение. Мода сочетается с технологиями благодаря силиконовому ремешку премиум-класса, обеспечивающему непревзойденный комфорт. Часы поставляются со сменными красочными безелями оранжевого, зеленого и серого цветов, что позволяет вам выразить свой уникальный стиль.Оснащенный двухъядерным чипом 2 в 1, Aurora One предлагает более быстрый и плавный пользовательский интерфейс. Интеграция со связью высокой четкости по Bluetooth 5.2 позволяет легко отвечать на звонки на ходу. Удаленное управление камерой и воспроизведение музыки делают жизнь удобной.Изюминкой часов является точное отслеживание состояния здоровья, отслеживание частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и артериального давления в режиме реального времени. Интеллектуальный анализ сна помогает улучшить режим сна. Благодаря 70 спортивным режимам любители фитнеса могут идеально подобрать тренировки.Поддерживая водонепроницаемость, часы подходят для повседневного ношения и активного отдыха. Прочное мастерство гарантирует долговечность. Однако избегайте длительного воздействия горячей воды, чтобы предотвратить повреждение. Аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечивает длительное использование до 30 дней в режиме ожидания.Выдающиеся функции, 1,43-дюймовый сенсорный ЖК-экран высокой четкости, 70 спортивных режимов, интеллектуальные вызовы, мониторинг сердечного ритма, водонепроницаемый дизайн, длительное время автономной работы, цветная рамка, стильный и удобный.MASX Aurora One дебютирует во всем мире 21 августа эксклюзивно на AliExpress. Первые 100 покупателей имеют шанс получить купон на скидку 50% и эксклюзивный индивидуальный подарок.Не пропустите! Нажмите, чтобы купить сейчас:MASX занимается предоставлением интеллектуальных жизненных решений пользователям по всему миру. Мы объединяем лучшие технические команды, чтобы предлагать высококачественные и экономичные смарт-носимые устройства, создавая более интеллектуальный и удобный образ жизни.