Xiaomi MIUI 14

MIUI 14: как выглядит и на какие смартфоны можно будет установить

Александр


Китайские инсайдеры слили скриншоты оболочки MIUI 14, которую готовит к выходу компания Xiaomi. Они также поделились списком устройств, для которых будет адаптировано это обновление.

Судя по скриншотам, в MIUI 14 появится режим упрощенного рабочего стола, изменится дизайн центра управления, утилиты для записи телефонных разговоров и некоторых других приложений, а большую часть встроенных приложений можно будет удалить.



Неофициальный перечень смартфонов, совместимых с MIUI 14:

  • Xiaomi 13 / 13 Pro
  • Xiaomi 12 / 12X / 12 Pro / 12 Pro Dimensity Edition / 12S / 12S Pro / 12S Ultra
  • Xiaomi Mi 11 / Mi 11 LE
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi Mix 4
  • Redmi K60 / K60 Pro
  • Redmi K50 / K50 Pro / K50 Ultra / K50 Gaming
  • Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40 Gaming
  • Redmi Note 12SE
  • Redmi Note 11 Pro / 11 Pro+
  • Redmi Note 10 Pro 5G

Компания Xiaomi уже предварительно анонсировала MIUI 14, заявив, что обновлённая оболочка станет лёгкой, плавной и производительной. Дата её выпуска не была названа, но можно предположить, что она будет изначально установлена на флагманские смартфоны серии Xiaomi 13, анонс которых ожидается ближе к концу года, а затем Xiaomi начнёт выпускать аналогичный апдейт для других устройств (прежде всего для флагманов нескольких последних лет).

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Комментарии

Mers
+4178
Mers
Почем у Андроид всегда такие выцветшие иконки? Никакой радости для глаз😕
2 часа назад в 09:43
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AIN
+39
AIN
Как всегда- шляпа
54 минуты назад
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