MIUI 14: как выглядит и на какие смартфоны можно будет установить

Китайские инсайдеры слили скриншоты оболочки MIUI 14, которую готовит к выходу компания Xiaomi. Они также поделились списком устройств, для которых будет адаптировано это обновление.
Судя по скриншотам, в MIUI 14 появится режим упрощенного рабочего стола, изменится дизайн центра управления, утилиты для записи телефонных разговоров и некоторых других приложений, а большую часть встроенных приложений можно будет удалить.
Неофициальный перечень смартфонов, совместимых с MIUI 14:
- Xiaomi 13 / 13 Pro
- Xiaomi 12 / 12X / 12 Pro / 12 Pro Dimensity Edition / 12S / 12S Pro / 12S Ultra
- Xiaomi Mi 11 / Mi 11 LE
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Mix 4
- Redmi K60 / K60 Pro
- Redmi K50 / K50 Pro / K50 Ultra / K50 Gaming
- Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / K40 Gaming
- Redmi Note 12SE
- Redmi Note 11 Pro / 11 Pro+
- Redmi Note 10 Pro 5G
Компания Xiaomi уже предварительно анонсировала MIUI 14, заявив, что обновлённая оболочка станет лёгкой, плавной и производительной. Дата её выпуска не была названа, но можно предположить, что она будет изначально установлена на флагманские смартфоны серии Xiaomi 13, анонс которых ожидается ближе к концу года, а затем Xiaomi начнёт выпускать аналогичный апдейт для других устройств (прежде всего для флагманов нескольких последних лет).