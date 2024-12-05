Мобильные телефоны Acer — сфокусируйся на важном





Компания Acer запустила в продажу необычную для бренда линейку продукции — кнопочные мобильные телефоны. Представлены три серии телефонов со звучными названиями, под которые хочется танцевать — Disco, Twist и Jive. Компания Acer запустила в продажу необычную для бренда линейку продукции — кнопочные мобильные телефоны. Представлены три серии телефонов со звучными названиями, под которые хочется танцевать — Disco, Twist и Jive. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

DS17 (диагональ экрана 1.7″, вес 80 граммов, максимальное время работы без подзарядки до 9 дней, оперативная память 32 Мб, постоянная память 32 Мб, поддержка MicroSD до 32 Мб,

DS24 (диагональ экрана 2.4″, вес 96 граммов, максимальное время работы без подзарядки до 16 дней, оперативная память 32 Мб, постоянная память 32 Мб, поддержка MicroSD до 32 Гб),

DS35 (диагональ экрана 3.5″, вес 130 граммов, максимальное время работы без подзарядки более 16 дней, оперативная память 64 Мб, постоянная память 128 Мб, поддержка MicroSD до 32 Гб, камера 2 Мп).

TW24 (диагональ экрана 2.4″, вес 110 граммов, максимальное время работы без подзарядки до 16 дней, оперативная память 32 Мб, постоянная память 32 Мб, поддержка MicroSD до 32 Гб),

TW35 (диагональ экрана 3.5″, вес 140 граммов, максимальное время работы без подзарядки до 20 дней, оперативная память 64 Мб, постоянная память 128 Мб, поддержка MicroSD до 32 Гб, камера 2 Мп).

JV24 (диагональ экрана 2.4″, вес 94 граммов, максимальное время работы без подзарядки до 12 дней, оперативная память 32 Мб, постоянная память 32 Мб, поддержка MicroSD до 32 Гб),

JV32 (диагональ экрана 3.2″, технология экрана IPS, вес 126 граммов, максимальное время работы без подзарядки свыше 12 дней, оперативная память 32 Мб, постоянная память 32 Мб, поддержка MicroSD до 32 Гб).

В современном мире, когда информация буквально заполняет каждую клеточку нашего тела и внимания, хочется вырваться из этого потока новостей, прогнозов, слухов и дать себе время насладиться собой, тишиной и оставаться в фокусе только на самом важном.Мобильные телефоны Acer — это глоток воздуха и детокс для вашего разума. Дайте себе возможность отстраниться от информационного шума на выходных или в отпуске, взяв с собой в поездку надежного компаньона.Мобильные телефоны серии Disco представляют собой стильные современные устройства в дизайне «смартфон». Телефоны данной серии отличаются невероятной легкостью от 80 граммов и тонким корпусом, что позволяет их разместить в любом кармане или сумке. Яркий экран и большие кнопки обеспечат комфорт и удобство использования устройством. Данная серия идеально подойдет для молодых и активных людей, школьников и студентов, а также бизнесменов, которые решили себе устроить детокс отпуск от цифрового шума.Мобильные телефоны Acer серии Twist поднимут ваше настроение и подчеркнут индивидуальный стиль благодаря яркому дизайну. Общайтесь с друзьями и близкими, оставайтесь на связи до 20 дней без подзарядки. Эта серия создана для людей с высоким чувством прекрасного. Невероятно притягательный мятный цвет телефона и оригинальный корпус не оставят равнодушными ваших друзей и близких. Данная серия порадует не только модников и модниц, а также любителей походов и путешественников, которым важно оставаться на связи долгие недели без подзарядки.Мобильные телефоны серии Jive являются элегантным решением для любителей классики, которое объединяет в себе яркий и большой экран, клавиатуру с крупными кнопками и легко читаемым шрифтом. Покрытие корпуса Soft-touch придает изделию матовость и гладкость, что высоко оценят любители тактильных ощущений. Благодаря кнопке экстренного оповещения вы всегда будете чувствовать уверенность за себя и своих близких. Данная серия подойдет для ваших любимых близких возрастной категории, которым так приятно оказывать заботу, внимание и дарить действительно стоящие подарки.Телефоны Acer оснащены всем необходимым для прослушивания музыки: Bluetooth и разъёмом 3.5 мм для подключения наушников или гарнитуры, а также программами Аудиоплеер и Радио. При этом радио не требует обязательного подключения наушников для приёма радиостанций и может использоваться как портативный приёмник, например на даче.Все устройства имеют порт USB Type-C, который используется для зарядки и подключения телефона к другим устройствам. Адаптер идет в комплекте и его не нужно дополнительно покупать.Новинки уже доступны к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 2490 руб.