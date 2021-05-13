Facebook получила коллективный иск в Ирландии. По мнению истцов, компания слабо поддерживает психическое здоровье модераторов и платит им недостаточно высокие зарплаты. В ходе слушания один из модераторов рассказал о том, как Facebook это делает.26-летняя девушка-модератор соцсети Изабелла Планкетт сказала, что инфраструктура для поддержания психического здоровья в Facebook практически отсутствует. «Чтобы помочь нам справиться с ситуацией, они предлагают услуги тренеров по поддержанию здоровья. У этих людей добрые намерения, но они не врачи. Они предлагают нам караоке или рисование, но, честно говоря, не всегда хочется петь после того, как вы увидели, как кто-то разбился насмерть».Модерация контента в Facebook требует, чтобы сотрудники обрабатывали поток ужаса. В 2017 году один из работников рассказал изданию The Guardian о процессе работы: «Вы приходите на работу каждый день в девять утра, включаете компьютер и смотрите, как кому-то отрубают голову. Вы это видите каждый день, каждую минуту. Людям отрубают головы».Модераторы рассказывают о высокой текучке на этой позиции. В разговоре с изданием The Wall Street Journal он сообщили, что их коллеги обычно уходят через несколько месяцев или год.Некоммерческая правозащитная группа Foxglove сообщила изданию Gizmodo, что стартовая зарплата модератора составляет около $30 000 в год. Между тем инженеры программного обеспечения Facebook сообщают на LinkedIn, что их базовая зарплата составляет в среднем $160 000 в год, в пять раз больше.Facebook отклонил обвинения в электронном письме, отправленном Gizmodo. «Каждый, кто просматривает контент для Facebook, проходит углубленную программу обучения по стандартам нашего сообщества и обеспечен психологической поддержкой. В Ирландии это круглосуточное пребывание на связи с обученными практикующими врачами и дежурной службой».