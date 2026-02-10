Монстры автономности: топ 10 смартфонов с большой батареей в 2026 году





Кажется, мода представить смартфон с экраном больше, чем у конкурента, стихла, прирост «оперативки» мы увидим еще не скоро, зато кремний-углеродные аккумуляторы начинают активно штурмовать мобильный рынок. Да и плохо ли иметь под рукой устройство, что проживет пару-тройку дней на одном заряде и своими габаритами не разорвет карман? Вовсе нет! Теперь батарея в смартфонах емкостью 6000 - 7000 мА·ч вовсе не проделки подпольных китайцев, а доступная каждому реальность. Собрали 10 смартфонов с емкими аккумуляторами из разных ценовых сегментов: от простеньких бюджетников до лютых флагманов.

: AMOLED, 6,85 дюйма, 3168 × 1440, 144 Гц, 6000 нит: Snapdragon 8 Elite Gen 5: 12/16 ГБ: 256/512 ГБ: основная — 50+50+50 МП, фронтальная — 32 МП: 7000 мА·ч, зарядка мощностью 100 ВтЧто тут рассказывать, просто загибаем пальцы: батарея на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой на 100 Вт — есть; три камеры по 50 МП, включая телевик с перископическим объективом и 3-кратным оптическим зумом — есть; мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графическим чипом Q3 для игр — на месте. Сюда же плюсуем AMOLED-экран с пиковой яркостью до 6000 нит и частотой до 144 Гц, и получаем полноценный флагман по всем фронтам в спокойном дизайне.: AMOLED, 6,57 дюйма, 1050×2372, 120 Гц, 1400 нит: Snapdragon 6 Gen 1: 8/12 ГБ: 256/512 ГБ: основная — 50+8+2 МП, фронтальная — 50 МП: 7000 мА·ч, зарядка мощностью 80 ВтOPPO Reno 15 F из тех гаджетов, которые словно вынырнули из прошлого десятилетия. И речь вовсе не о древней начинке, тут с ней все в порядке: процессор Snapdragon 6 Gen 1 в связке с «оперативкой» до 12 ГБ, неплохие возможности съемки, батарея аж на 7000 мА·ч. И все это в компактном корпусе, о которых уже и думать забыли. Достойный представитель среднего класса для тех, кто уже не знает, куда деться от массивных лопат.: AMOLED, 6,78 дюйма, 2772 × 1272, 165 Гц, 1800 нит: Snapdragon 8 Elite Gen 5: 12/16 ГБ: 256/512 ГБ: основная — 50+50+50 МП, фронтальная — 32 МП: 7300 мА·ч, зарядка мощностью 120 ВтOnePlus 15 оснащен кремний-углеродным аккумулятором 7300 мА·ч. При этом смартфон не раздался в толщине — всего 0,82 мм при весе 215 г. Флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с одной из лучших Android-оболочек OxygenOS — пример того, как нужно грамотно оптимизировать устройство: при умеренной нагрузке заряда спокойно хватит на 2–3 дня. Скорость зарядки на — еще один жирный плюс гаджета. С блоком мощностью 120 Вт на дозаправку уйдет порядка 40 минут. Минус один — на адаптер с поддержкой SuperVOOC нужно раскошелиться отдельно.: IPS, 6,78 дюйма, 2460×1080, 120 Гц, 5500 нит: Helio G100-Ultimate: 8 ГБ: 128/256 ГБ: основная — 108+2 МП, фронтальная — 8 МП: 7000 мА·ч, зарядка мощностью 45 ВтКиберпанковский Tecno Pova 7 Neo — пример крепкого бюджетника со смелой внешностью и большой батареей. Экран с IPS-матрицей поддерживает частоту до 120 Гц, а цветопередача не уступает вездесущим «амоледам». Аккумулятор на 7000 мА·ч, зарядка мощностью 45 Вт. Также приятно, что в настройках можно выбрать режим зарядки: быстрый — для тех, кто спешит, или бережный, что позволит батарее прожить подольше.: AMOLED, 6,78 дюйма, 1272×2772, 144 Гц, 6500 нит: Dimensity 7300 Max: 8/12 ГБ: 256/512 ГБ: основная — 200+8 МП, фронтальная — 50 МП: 7000 мА·ч, зарядка мощностью 80 ВтЛюбопытный новичок-середнячок вышел из-под крыла бренда Realme в начале января этого года. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мА·ч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Что еще: достойный проц Dimensity 7300 Max с «оперативкой» до 12 ГБ. За блоком камер, напоминающим рожицу обескураженного робота, спрятали оптику Samsung HP5 на 200 МП с оптическим стабом и 8-мегапиксельный сверхширик. Среди дополнительных «плюшек» можно отметить: ИК-порт для управления техникой, подэкранный сканер отпечатков и пылевлагозащиту по стандартам IP66, IP68 и IP69.: AMOLED, 6,79 дюйма, 2640×1200, 120 Гц, 1800 нит: Dimensity 8500: 12 ГБ: 256/512 ГБ: основная — 50+5 МП, фронтальная — 16 МП: 10080 мА·ч, зарядка мощностью 80 ВтHONOR Power 2 ну ОООЧЕНЬ напоминает одну популярную модель смартфонов с яблочком на спинке. Вдохновлялись, не иначе. Но то дизайн, а по размеру батареи гаджет заставит нервничать всех участников этой подборки. 10 080 мА·ч — не опечатка. Гигант-аккумулятор поддерживает режим пауэрбанка: зарядит любой другой смартфон по USB-C на все сто, еще и сам до конца дня дотянет. Цифры впечатляют, однако монструозная емкость нужна не только ради длительного времени работы. Чтобы «прокормить» чип Dimensity 8500 с испарительной камерой площадью 40 000 мм², ресурсов нужно немало. Но даже при таком раскладе можно смело рассчитывать на три дня работы, если не налегать на игрушки.: AMOLED, 6,78 дюйма, 2772 × 1272, 120 Гц, 1800 нит: Dimensity 9500: 12/16 ГБ: 256/512/1024 ГБ: основная — 50+50+200 МП, фронтальная — 50 МП: 7500 мА·ч, зарядка мощностью 80 ВтOPPO Find X9 Pro, пожалуй, лучший выбор для ценителей мобильной фотографии. Тут и коллаборация со шведами из Hasselblad, и возможность прикрутить телеконвертор для 10-кратного оптического зума, и целый ворох профессиональных фильтров для красивых снимков. Чтобы все эти навороты для фото-гиков вмиг не съели заряд, что недопустимо для увлеченных съемкой, внутри стоит кремний-углеродная батарея на 7500 мА·ч. Два дня без подзарядки — легко. Для экономных устройство прослужит свыше трех суток без походов к розетке.: AMOLED, 6,83 дюйма, 2772×1280, 120 Гц, 3200 нит: Dimensity 7400 Ultra: 8/12 ГБ: 256/512 ГБ: основная — 200+8 МП, фронтальная — 20 МП: 6580 мА·ч, зарядка мощностью 45 ВтСерия Redmi Note — одна из самых популярных в мире. Залог успеха: сочетание цены и железа. Redmi Note 15 Pro 5G выбивается по цифрам аккумулятора из нашего топа — 6580 мА·ч, что, впрочем, тоже очень достойно в плане автономности. В качестве компенсации бренд заявляет: кремний-углеродная батарея сохранит около 80% емкости после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно примерно шести годам использования.: основной — AMOLED, 6,9 дюйма, 2608×1200, 120 Гц, 3500 нит; •вспомогательный — AMOLED 2,7 дюйма, 976×596, 120 Гц, 3500 нит: Snapdragon 8 Elite Gen 5: 12 ГБ: 256 ГБ: основная — 50+50+50 МП, фронтальная — 50 МП: 7500 мА·ч, зарядка мощностью 100 ВтПожалуй, самый необычный закос под «яблочные» флагманы вышел у Xiaomi. Завершает нашу подборку Vivo Y300 GT с набором интересных возможностей. В нем и емкий аккумулятор на 7620 мА·ч, и производительный проц Dimensity 8400, и достойный запас ОЗУ, и яркий AMOLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, да и камера не промах — сенсор Sony LYT-600 на 50 МП. Кроме того, модель поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.