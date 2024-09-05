Мощнейшее «оружие» всех времен и народов продают на Wildberries

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Такое было в детстве почти у каждого. Стоит копейки, но покупать его не стоит.На просторах Wildberries появился необычный лот — «палка для битья крапивы». Орудие массового поражения рода цветковых растений семейства Крапивные выполнено из натуральной древесины с уникальны форм-фактором, и обладает несколькими ключевыми характеристиками. Высокая прочность позволяет справиться с ордами соперников в любой ситуации, будь то сражение за баней, в чистом поле или в городской среде за гаражами. Сильнейший урон по стеблям и ботве (травяной) наносит укороченная на конце палки рогатина — ни один жгучий шип не коснется руки победоносца. Благодаря точным расчетам дизайнеров, рукоять удобно ляжет в любую ладонь воина от 6 до 65 лет.В качестве тактического бонуса на «ствол» добавлен автоматический прицел. Передовая технология обвеса позволяет поражать цели даже с закрытыми глазами. В чем секрет такой эффективности — тайна отечественных разработчиков.Несмотря на низкую стоимость, цена палки всего 266 рублей, не стоит торопиться с ее приобретением. Редакция iGuides провела тщательное исследование и нашла множество достойных аналогов. У себя за окном. Исключением могут стать обитатели Северного полюса и пустынь. Однако, справедливости ради, жители этих регионов практически не вступают в конфликт с крапивой, из-за ее отсутствия.