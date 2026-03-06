Мощный и компактный: в России представлен субфлагман iQOO 15R





Бренд iQOO официально представил на российском рынке новый субфлагманский смартфон iQOO 15R. Устройство обеспечивает премиальный пользовательский опыт — от мобильного гейминга до продуктивной работы в повседневных задачах.

Сердцем iQOO 15R стал процессор Snapdragon 8 Gen 5, обеспечивающий высокую скорость работы, мгновенный отклик и стабильную производительность даже в самых ресурсоёмких сценариях. В бенчмарке Antutu смартфон набирает рекордные для своего класса 3 588 128 баллов. Дополнительное ускорение обеспечивает фирменный движок Monster HyperCore Engine, оптимизирующий систему для игр, многозадачности и интенсивного использования.Смартфон также оснащён выделенным графическим чипом Q2, который открывает доступ к передовым визуальным технологиям, включая суперразрешение уровня ПК и интерполяцию кадров до 144 FPS, для максимально плавного и комфортного гейминга.iQOO 15R снабдили 6,59-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает чёткое и насыщенное изображение. А технология защиты зрения снизит нагрузку на глаза даже при длительном использовании.Модель оснастили емким аккумулятором на 7600 мА·ч с кремниевым анодом, который обеспечивает длительную автономную работу даже при активном использовании — будь то игры, навигация или потоковое видео.Для поддержания стабильной производительности при высоких нагрузках смартфон оснащён флагманской системой охлаждения IceCore VC Cooling System площадью 6500 мм2 и двухслойной графитовой структурой, эффективно отводящей тепло.Технология быстрой зарядки FlashCharge 100 Вт позволяет быстро восполнить заряд, а функция глобальной обходной зарядки нового поколения Bypass Charging, как у iQOO 15, подаёт питание напрямую во время его использования смартфона, в обход аккумулятора, что продлевает срок его службы.iQOO 15R сочетает компактность, минимализм и функциональность. Металлическая рама премиального уровня, плавные линии корпуса и эргономичная форма обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.Особое внимание уделено дизайну блока камер: плавный переход модуля в заднюю панель создаёт цельный и гармоничный внешний вид. Смартфон доступен в двух стильных цветах: альфа-чёрный и цифровой серый.iQOO 15R оснащён основной камерой Sony LYT-700V с размером сенсора 1/1,56″, разрешением 50 МП, оптической стабилизацией и 2-кратным зумом без потери качества. Также за превосходное качество картинки отвечают алгоритмы vivo NICE. Фронтальная камера с рассчитана на 32 МП.Смартфон работает под управлением OriginOS 6. iQOO 15R будет получать обновления ОС в течение четырёх лет, а патчи безопасности в течение шести лет.Также iQOO 15R оснащён отдельным чипом Z1 для улучшения качества связи и новой архитектурой антенн, обеспечивающими стабильное соединение и минимальную задержку даже в условиях высокой нагрузки на сеть — например, в густонаселённых районах или закрытых помещениях.iQOO 15R доступен в продаже с 5 марта по следующим ценам:• 8+256 Гб — 52 499 руб• 12+256 Гб — 59 990 руб• 12+512 Гб — 63 499 рубВ течение первого месяца после старта продаж смартфон можно будет купить по промо цене со скидкой до 4000 рублей:• 8+256 Гб — 48 499 руб• 12+256 Гб — 54 990 руб• 12+512 Гб — 59 499 руб