Motorola Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 засветился на живых снимках

В китайской соцсети Weibo появились первые изображения будущего флагманского смартфона Motorola Moto X40 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, представленным Qualcomm на этой неделе.Судя по фотографиям, девайс получит изогнутый с четырёх сторон дисплей, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также Android 13 из коробки.Глава подразделения мобильных устройств Lenovo (владеет Motorola), опубликовавший снимки в Weibo, также показал элементы интерфейса камеры Moto X40 — новинка предложит три объектива и специальный алгоритм ИИ для обработки фотографий.По слухам, Moto X40 будет оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 Мп, телевиком на 50 Мп с 4-кратным оптическим зумом, сверхшириком на 12 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4950 мАч с поддержкой быстрой зарядки.Вероятно, анонс нового флагмана Motorola состоится в декабре 2022 года.