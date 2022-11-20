Смартфоны

Motorola Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 засветился на живых снимках

Фархад

Мото х40

В китайской соцсети Weibo появились первые изображения будущего флагманского смартфона Motorola Moto X40 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, представленным Qualcomm на этой неделе.

Судя по фотографиям, девайс получит изогнутый с четырёх сторон дисплей, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также Android 13 из коробки.

Глава подразделения мобильных устройств Lenovo (владеет Motorola), опубликовавший снимки в Weibo, также показал элементы интерфейса камеры Moto X40 — новинка предложит три объектива и специальный алгоритм ИИ для обработки фотографий.

Moto X40-2

По слухам, Moto X40 будет оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 Мп, телевиком на 50 Мп с 4-кратным оптическим зумом, сверхшириком на 12 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4950 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Вероятно, анонс нового флагмана Motorola состоится в декабре 2022 года.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
ITHome
Cсылки по теме:
Анонсированы первые смартфоны со Snapdragon 8 Gen 2: Xiaomi, OnePlus, Oppo и много других
Xiaomi Mix Fold мог быть совсем другим — производитель хотел скопировать Huawei Mate Xs
OnePlus 11 может получить керамический корпус и сверхбыструю память

Рекомендации

Рекомендации

Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии