Сайт CNet решил проверить, на сколько циклов сгибания хватит выпущенную недавно раскладушку Motorola Razr. Оказалось, что по этому показателю она гораздо менее надёжная, чем другой складной смартфон — Samsung Galaxy Fold.
Прошлогодний эксперимент CNet показал, что Galaxy Fold способен выдержать в лабораторных условиях на специальном оборудовании около 120 тысяч разгибаний и сгибаний экрана беспрерывно в течение 14 часов. Для краш-теста использовался робот Foldbot от компании SquareTrade.
Motorola Razr согнулся и разогнулся почти в тех же условиях лишь 27 тысяч раз. С учётом того, что современный человек заглядывает в смартфон в среднем около 80 раз в день, уже через год у Razr может возникнуть поломка.
Краш-тест Razr проводился в гораздо более щадящем режиме, чем в случае с Galaxy Fold — смартфон не закрывался полностью. Но даже в таких условиях процесс сгибания постепенно приводил шарнир внутри корпуса в негодность.
Примечательно, что экран Razr продолжил работать даже после того, как шарнир вышел из строя. Это означает, что слабое место этого смартфона — вовсе не матрица или защитное покрытие, а механизм, которые обеспечивает открытие и закрытие корпуса.
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