Motorola возродила популярный слайдер RIZR. Теперь у него сворачиваемый экран

Фархад

Moto Riser

В рамках проходящей сейчас в Барселоне выставки MWC 2023 компания Motorola представила новый концептуальный смартфон RIZR.

Возможно, вам уже знакомо название RIZR — первый девайс серии слайдеров Moto RIZR, Z3, был представлен ещё в 2006 году. Теперь компания решила возродить такой форм-фактор, используя в смартфонах сворачиваемые экраны.

Moto Rizr

Телефон выдвигается вверх, а часть дисплея сворачивается под заднюю панель. Сам девайс выглядит довольно компактным в свёрнутом состоянии. Технические характеристики устройства не раскрываются, но на задней панели прототипа расположены две камеры и крышка из эко-кожи.



Интересно, что выставочный образец был представлен в пластиковом чехле. Видимо, инженеры Motorola сильно переживают за сохранность этого экземпляра смартфона.

Motorola Rizr
Motorola Rizr
Motorola Rizr


К сожалению, пока неизвестно, поступит ли Moto RIZR когда-нибудь в продажу, ведь пока ни один из представленных смартфонов Oppo или TCL со сворачиваемыми экранами так и не оказался на полках магазинов.

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Источник:
Android Headlines
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Комментарии

tellurian
+5040
tellurian
Интересно в живую изучить новинку.
час назад в 17:46
#
+17
Leadman
В морг.
час назад в 17:47
#
+16
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Вопрос надежности, ибо если после года использования слайдер слайдить перестанет, акции Мотороллы продолжат активно падать…
34 минуты назад
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