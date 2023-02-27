Motorola возродила популярный слайдер RIZR. Теперь у него сворачиваемый экран

В рамках проходящей сейчас в Барселоне выставки MWC 2023 компания Motorola представила новый концептуальный смартфон RIZR.Возможно, вам уже знакомо название RIZR — первый девайс серии слайдеров Moto RIZR, Z3, был представлен ещё в 2006 году. Теперь компания решила возродить такой форм-фактор, используя в смартфонах сворачиваемые экраны.Телефон выдвигается вверх, а часть дисплея сворачивается под заднюю панель. Сам девайс выглядит довольно компактным в свёрнутом состоянии. Технические характеристики устройства не раскрываются, но на задней панели прототипа расположены две камеры и крышка из эко-кожи.Интересно, что выставочный образец был представлен в пластиковом чехле. Видимо, инженеры Motorola сильно переживают за сохранность этого экземпляра смартфона.