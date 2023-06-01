Motorola выпустила флагманскую раскладушку Razr 40 Ultra. У неё огромный внешний дисплей и очень сдержанный ценник

Сегодня, 1 июня, компания Motorola провела презентацию нового смартфона-раскладушки Motorola Razr 40 Ultra. Девайс получился по-настоящему премиальным и довольно необычным.Новинка оснащена внешним 3,6-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 144 Гц и тремя вырезами под две камеры со светодиодной вспышки. Он защищён от ударов прочным стеклом Gorilla Glass 7. Внутри расположен гибкий 6,79-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+. На текущий момент Razr 40 Ultra — раскладушка с большим внешним экраном в мире.Новый шарнир позволяет использовать Motorola Razr 40 Ultra в режиме «палатки», а также фиксировать его под разными углами.На внешней панели расположены две камеры: основная на 12 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения и сверхширокоугольная на 13 Мп, которая также выступает макрообъективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.За производительность Razr 40 Ultra отвечает достаточно мощный по нынешним меркам чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.Среди прочих интересных особенностей — стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, защита от брызг IP52, поддержка сетей 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, порт USB-C и NFC-модуль.Встроенный аккумулятор ёмкостью 3800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Из коробки девайс работает на ОС Android 13. На выбор доступны цвета Viva Magenta, Glacier Blue и Infinite Black.Motorola Razr 40 Ultra уже доступен в Китае по цене от 5699 юаней (~$800) за версию 8/256 ГБ и 6399 юаней (~$899) за модель с 12/512 ГБ памяти. Вероятно, старт продаж в других регионах состоится позже этим летом.