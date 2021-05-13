Motorola начала разработку беспроводной зарядки для смартфонов, с помощью которой устройство можно будет питать энергией без физического контакта. Об этом сообщает Digital Trends.Компания объявила о партнерстве с GuRu, компанией, работающией над революционной беспроводной зарядкой. Это позволит внедрить технологию в смартфоны Motorola будущего. «В Motorola мы постоянно работаем над инновациями, способными улучшить жизнь пользователей. С помощью этого решения мы дадим им представление о свободе и гибкости, которыми наши клиенты смогут наслаждаться с помощью революционной беспроводной технологии зарядки, — сказал вице-президент Motorola по продуктам Дэн Дери. — С GuRu мы представим новое поколение устройств с беспроводным питанием».Впрочем, конкретики в заявлении мало. Когда выйдет это устройство, как будет называться и сколько будет стоить, неизвестно. Кроме того, производители смартфонов могут годами работать над новыми технологиями и не прийти к результату или в последний момент отказаться от выпуска устройства.GuRu работает над технологией RF Lensing. С ее помощью смартфон можно заряжать на расстоянии до 9 футов или до 2,7 метра. Кроме того, компания уверена, что зарядка с такой технологией может заменить и розетку — например, с ее помощью сможет работать телевизор без проводного подключения к питанию.Для работы этой зарядки в комнате нужно установить несколько базовых станций. Они встроены в бытовые приборы, например, светильник. То есть, в интерьере, зарядные станции не будут заметны.Технологические гиганты стабильно стабильно пытаются создать бесконтактную беспроводную зарядку. Зимой этого года Xiaomi представила новую технологию беспроводной зарядки следующего поколения Mi Air Charge, она позволяет заряжать несколько устройств одновременно «по воздуху». До этого в феврале 2020 года компания Energous получила первое в отрасли официальное разрешение для своей революционной технологии беспроводной зарядки WattUp.