Мозг вместо глаз: Neuralink снова переписывает анатомию

Чип Илона Маска, восстанавливающий зрение, готов к испытаниям на людях.
«Мы планируем провести первые имплантации для улучшения зрения, которые позволят полностью слепым людям видеть, записывая сигналы непосредственно в зрительную кору», — уточняет Маск.
Blindsight будет вживляться напрямую в мозг, формируя изображение без участия глаз. На первых этапах разрешение будет низким — человек сможет различать очертания объектов. Со временем качество картинки обещают улучшить, а в перспективе добавят восприятие в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре.
Маск утверждает, что в будущем зрение, обеспечиваемое таким имплантом, сможет не только компенсировать слепоту, но и превзойти возможности обычного человеческого глаза.