Мозг вместо глаз: Neuralink снова переписывает анатомию





Чип Илона Маска, восстанавливающий зрение, готов к испытаниям на людях. Чип Илона Маска, восстанавливающий зрение, готов к испытаниям на людях. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мы планируем провести первые имплантации для улучшения зрения, которые позволят полностью слепым людям видеть, записывая сигналы непосредственно в зрительную кору», — уточняет Маск.

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, выходит на новый уровень. Речь идёт об устройстве Blindsight — экспериментальном чипе для восстановления зрения, который уже около трех лет успешно тестируется на обезьяне. Испытания нейроимпланта на человеке должны стартовать в ближайшие 6-12 месяцев.Blindsight будет вживляться напрямую в мозг, формируя изображение без участия глаз. На первых этапах разрешение будет низким — человек сможет различать очертания объектов. Со временем качество картинки обещают улучшить, а в перспективе добавят восприятие в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре.Маск утверждает, что в будущем зрение, обеспечиваемое таким имплантом, сможет не только компенсировать слепоту, но и превзойти возможности обычного человеческого глаза.