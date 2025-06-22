Мозг вместо глаз: Neuralink снова переписывает анатомию

Артем
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Чип Илона Маска, восстанавливающий зрение, готов к испытаниям на людях.

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Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, выходит на новый уровень. Речь идёт об устройстве Blindsight — экспериментальном чипе для восстановления зрения, который уже около трех лет успешно тестируется на обезьяне. Испытания нейроимпланта на человеке должны стартовать в ближайшие 6-12 месяцев.

«Мы планируем провести первые имплантации для улучшения зрения, которые позволят полностью слепым людям видеть, записывая сигналы непосредственно в зрительную кору», — уточняет Маск.

Blindsight будет вживляться напрямую в мозг, формируя изображение без участия глаз. На первых этапах разрешение будет низким — человек сможет различать очертания объектов. Со временем качество картинки обещают улучшить, а в перспективе добавят восприятие в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре.

Маск утверждает, что в будущем зрение, обеспечиваемое таким имплантом, сможет не только компенсировать слепоту, но и превзойти возможности обычного человеческого глаза.
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Источник:
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Комментарии

+20
artembolotov
Надеюсь, у них получится
2 часа назад в 20:00
#
+271
Holldann
Точно не получится у тех, кто не пробует!
час назад в 21:35
#
+16
Slepoy2.0
Я не думаю что это относится к диагнозу отслойка сетчатки.
Если честно, лучше быть просто незрячим, чем возможно парализованным в результате таких вот Экспериментов. Так что хер его знает. Например, я не хочу рисковать своей семьей и так далее.
час назад в 21:37
#
+8
AID_000281.1d5042e796b348a6b871ff7f01ce225f.1236 Slepoy2.0
Это может понадобиться тем у кого больше других вариантов не осталось поэтому там эти риски по другому, рассматриваются ...
14 минут назад
#